Gleich zwei Spielabsagen für den TSV Steinbach

Der Haigerer Haarwasen ist weiterhin schneebedeckt, die Partie des TSV Steinbach gegen den VfR Aalen deshalb auf Ende Februar verlegt. Foto: Björn Franz

HAIGER - Nächste Zwangspause für den TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest: Das Heimspiel des Tabellenführers an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den VfR Aalen musste witterungsbedingt abgesagt werden. Weder der Platz am Haarwasen in Haiger noch der Kunstrasen am Rehbergstadion in Herborn sind derzeit aufgrund von Schnee und Eis bespielbar.

Auch die für kommenden Dienstag (16. Februar) angesetzte Nachholpartie beim FSV Frankfurt kann nicht stattfinden, da sich aufgrund von Corona-Fällen etliche Spieler des FSV in Quarantäne befinden. Beide Partien wurden bereits neu terminiert. Das Duell gegen Aalen soll am 24. Februar um 14 Uhr angepfiffen werden. Die Partie beim FSV Frankfurt ist für Dienstag, 16. März (19 Uhr), angesetzt.

Durch diese Absage ist kurzfristig die am vergangenen Mittwoch ausgefallene Begegnung des TSV, der seit Mittwoch aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer Soccer-Halle in Netphen bei Siegen trainiert, gegen den VfB Stuttgart II auf kommenden Mittwoch, 17. Februar, 14 Uhr, terminiert worden. Ob dieses bereits fünf Mal angesetzte und aus verschiedenen Gründen jedes Mal wieder abgesetzte Duell dann auf dem Kunstrasen in Herborn über die Bühne gehen kann oder ob sich beide Clubs auf ein Heimrechtstausch verständigen, entscheidet sich erst am Wochenende.

Der Solidaritätsaktion der vier Regionalliga-Lizenzvereine Freiburg, Mainz 05, Stuttgart und Hoffenheim, die gemeinsam einen Fonds in Höhe von 60 000 Euro aufgelegt haben, mit dem andere Vereine der Liga ihre Corona-Tests bezahlen können, wird ausschließlich von den semi-professionellen Teams der Liga, und damit nicht vom TSV, verwendet.