Heimspiel des TSV Steinbach gegen Mainz 05 II verlegt

Wintereinbruch am Haigerer Haarwasen: Der aufgeweichte und schneebedeckte Rasenplatz des TSV Steinbach Haiger ist an diesem Wochenende nicht bespielbar. Die Partie gegen Mainz 05 II wird unter der Woche nachgeholt. Foto: Björn Franz

Es war alles gerichtet für einen neuerlichen Angriff auf die absoluten Spitzenplätze in der Fußball-Regionalliga Südwest. Doch das winterliche Wetter macht dem TSV Steinbach Haiger - zumindest fürs Erste - einen Strich durch die Rechnung. Die für Samstag (14 Uhr) angesetzte Partie gegen den aktuellen Rangzweiten FSV Mainz 05 II muss aufgrund der Unbespielbarkeit des aufgeweichten und schneebedeckten Rasenplatzes am Haarwasen ausfallen. Die beiden Vereine und der Ligaverband haben jedoch schnell reagiert und bereits einen Nachholtermin gefunden. Demnach treffen die nach wie vor von Interimslösung Hüsni Tahiri gecoachten Steinbacher nun am kommenden Dienstag (14. Dezember) um 19 Uhr zu Hause auf den Bundesliga-Unterbau aus Mainz. Das Spiel wird für Zuschauer unter 2G-Regeln ausgetragen, es gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und auch während der 90 Minuten. Und der TSV wird keine Stehplatz-Bereiche öffnen, so die Aussage von Geschäftsführer Arne Wohlfarth. (red)/Foto: Björn Franz