Heimspiel des TSV Steinbach und RSV-Partie abgesagt

Hier kann am Samstag kein Ball rollen: Der Rasenplatz am Haarwasen ist schneebedeckt. Foto: Björn Franz

HAIGER - Es war fast zu erwarten: Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest ist ob der jüngsten Schneefälle abgesagt worden.

Die zuständige Sportplatzkommission hat nach Begutachtung der Spielflächen in Haiger entschieden, dass die Austragung der für am Samstag und 14 Uhr angesetzten Partie am Haarwasen aufgrund der Unbespielbarkeit der Spielflächen nicht möglich ist. Aufgrund der hohen Schneemengen sind die Spielflächen derzeit in hohem Maße schneebedeckt, sodass diese für unbespielbar eingestuft wurden.

Das Spiel wird zum nächstmöglichen Spieltermin neu angesetzt (Dienstag oder Mittwoch, 19./20 April, 19 Uhr), die Ansetzung erfolgt in der kommenden Woche. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin.

Auch beim RSV Lahn-Dill kam es zum Spielausfall: Das erste von maximal drei Playoff-Halbfinalspielen des RSV Lahn-Dill gegen Hannover United ist kurzfristig abgesagt worden. Eigentlich hätten die Mittelhessen am heutigen Samstagabend um 18:00 Uhr in der niedersächsischen Landeshauptstadt antreten müssen, doch nach bereits bestätigten positiven Tests unter der Woche, kam es im abschließenden verbindlichen Test 24 Stunden vor Spielbeginn zu einem erneuten positiven Befund in Reihen der Wetzlarer.

Wann die Partie beim Ligadritten der RBBL-Hauptrunde nachgeholt werden kann, ist aktuell noch offen.