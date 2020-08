Hessenpokal-Liveticker: FC Gießen - TSV Steinbach

13:40 Uhr: "Wir wollen heute zuhause mutig auftreten. Im Pokal ist zudem alles möglich. Die Jungs sollen mutig und selbstbewusst aufspielen", gibt FCG-Coach Daniyel Cimen vor Spielbeginn zu Protokoll.

13:34 Uhr: Regionalliga-Konkurrent FSV Frankfurt hatte sich im Übrigen unmittelbar vor dem Lockdown Mitte März gegen den Liga-Rückkehrer Eintracht Stadtallendorf 2:0 durchgesetzt. Auf den Sieger des Hessenpokals wartet dann in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde zwischen dem 11. und 14. September Zweitligist SV Sandhausen, so viel ist auch schon klar.

Das Stadion füllt sich, pro Tribüne gab es verschiedene Zeitslots pro Block, in denen der FC Gießen die Zuschauer gebeten hat, sich ins Stadion zu begeben, um längere Warteschlangen zu vermeiden. Sportlich darf der Sieger des heutigen Duells heute in einer Woche schon zum Finale am Bornheimer Hang in Frankfurt ran. Gastgeber FSV Frankfurt heißt der Finalgegner am Samstag, 22. August, ab 16.45 in der PSD-Arena. Das Spiel findet neben vielen anderen Landespokalfinals im Rahmen des "Tags der Amateure" statt und wird live in der ARD und online auf www.sportschau.de übertragen.