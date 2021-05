Hessenpokal: Rückkehr der Zuschauer, aber ohne Fangesänge

Während Titelverteidiger TSV Steinbach Haiger im Endspurt der Regionalliga-Saison steckt, ist für Drittligist SV Wehen Wiesbaden die laufende Runde bereits vor dem Aufeinandertreffen beider Teams im Hessenpokal-Endspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beendet. "Es war eine gute aber keine sehr gute Saison", bilanzierte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm den sechsten Tabellenplatz. "Es war eine lange und intensive Saison aber jetzt wollen wir noch einmal die Ärmel hochkrempeln. Ein Finale ist immer ein besonderes Spiel und wir wollen noch einmal alles rausholen, was wir noch im Tank haben. Wir sind immer noch gut drauf und gehen nicht auf dem Zahnfleisch ", will Rehm erneut den Einzug in die erste Runde des nationalen Pokals schaffen: "Es wäre die fünfte DFB-Pokal-Teilnahme in Folge. Wir wissen, wie schön Pokalabende sein können, vor allem wenn unser Stadion endgültig fertig ist und wieder besucht werden darf." Das Team aus der Landeshauptstadt schlug auf dem Weg ins Finale zunächst den FC Gießen knapp mit 2:1, ehe im Halbfinale ein deutlicher 5:0-Erfolg über den FSV Frankfurt gelang. Während die Wiesbadener für das Endspiel wieder mit den Innenverteidigern Ahmet Gürleyen und Sascha Mockenhaupt planen können, sind beim Team von Trainer Adrian Alipour die drei Stammkräfte Benjamin Kirchhoff, Christian März und Dino Bisanovic ebenfalls fit. Hinter den Einsätzen von Ko Sawada und Paul Stock steht allerdings ein Fragezeichen. TSV-Trainer Alipour gibt für den Underdog die Richtung vor: "Das Hessenpokal-Finale bedeutet uns alles. Wir wollen diesen Titel gerne behalten und damit eine richtig gute Saison vergolden." (mud/red)