Im Mittelhessen-Derby feiert diesmal nur der TSV

Keine Verschnaufpause für Fußball-Regionalligist TSV Steinbach HaigerNur vier Tage nach dem erfolgreichen Mittelhessen-Derby steht bereits am heutigen Dienstag (17.30 Uhr) beim KSV Hessen Kassel das Viertelfinale des Hessenpokals an. Das war durchaus anders geplant. Denn diese Englische Woche stand bis Freitag nicht auf dem Vorbereitungszettel der Haigerer. "Ein bisschen unerwartet ist es schon, weil wir im Trainingsbetrieb in den vergangenen Tagen darauf doch ein bisschen hätten reagieren können. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, nach dem Gießen-Spiel regenerieren zu können", so TSV-Kapitän Sören Eismann, der aber zugibt: "In dieser Saison schockt mich eigentlich nichts mehr." Geschockt waren die Steinbacher vielmehr vom Liga-Hinspiel in Kassel Ende Januar. Die damalige 1:2-Niederlage bei den "Löwen" kam doch ein wenig unerwartet, aber keineswegs unverdient, offenbarten die Steinbacher im Auestadion doch eklatante Schwächen beim Verteidigen von StandardsituationenBeide Treffer von Ex-Bundesligaspieler Mahir Saglik fielen nach Eckbällen und sorgten für die zweite Pleite des TSV im Jahr 2021, nach der Derbyniederlage in Gießen. Nun hat das Team von Trainer Adrian Alipour die kurzfristige Chance auf Wiedergutmachung und präsentierte sich in den vergangenen beiden Partien gegen Alzenau und Gießen vor allem eiskalt vor dem Tor. Doch auch bei den Gastgebern von Trainer Tobias Damm zeigte die Formkurve jüngst nach oben. Im Kampf um den Klassenerhalt schlugen die Kasseler am Wochenende Mitkonkurrent Großaspach und drehten dabei einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg. "Kassel hat ja auch Samstag gespielt, deshalb ist die Belastung ähnlich und es gibt keine Ausreden, außerdem haben wir einen Titel zu verteidigen", untermauert Eismann die Ansprüche der Haigerer, bei denen zusätzlich zur ohnehin langen Verletztenliste der Einsatz von Dino Bisanovic, der gegen Gießen nach 20 Minuten raus musste, noch offen ist. In einem möglichen Halbfinale, das vermutlich am 11. oder 12. Mai über die Bühne gehen wird, würden die Steinbacher auf den Sieger der Partie Bayern Alzenau gegen Kickers Offenbach treffen. (tig)