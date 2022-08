Ivan Mihaljevic verlässt den TSV Steinbach Haiger

Spielt nicht mehr für den TSV Steinbach Haiger: Verteidiger Ivan Mihaljevic. Foto: Nick Fingerhut

STEINBACH-HAIGER - Wenige Tage vor Ende der Sommer-Transferperiode trennen sich die Wege des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger und seines Verteidigers Ivan Mihaljevic. Der Club und der 21-Jährige einigten sich am Wochenende auf die vorzeitige Auflösung des Vertrags, der ursprünglich noch bis zum 30 Juni 2023 lief. Das teilte der Verein in einer Pressemeldung mit. Mihaljevic war im Januar 2021 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München an den Haarwasen gewechselt. Bis dato trug der Innenverteidiger in 33 Regional-, sieben Verbandsliga- und fünf Hessenpokalspielen das Trikot des TSV Steinbach Haiger. In der aktuellen Saison absolvierte der 1,91 Meter-Mann noch keine Spielminute für die Haigerer und möchte nun einen sportlichen Neustart bei einem anderen Verein wagen. Wohin es Ivan Mihaljevic zieht, ist derzeit noch nicht bekannt.