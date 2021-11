Jon Crosthwaite glaubt an Chance gegen den TSV Steinbach Haiger

Es war nicht nur die Tatsache des Sieges in der Zwischenrunde des Fußball-Hessenpokals bei Hessenligist KSV Baunatal, die die Stimmung beim Regionalligist TSV Steinbach Haiger nach den bescheidenen Ligaauftritten in Offenbach und gegen Ulm wieder angehoben hat, sondern vor allem die Art und Weise des 2:1-Sieges. "Mir fällt bei jedem Spiel ein Stein vom Herzen, weil wir uns für die harte Arbeit im Vorfeld belohnen konnten", berichtet TSV-Trainer Adrian Alipour zunächst über grundsätzliche Erleichterung"Es war kein Spiel auf Messers Schneide, keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen, sondern ein sehr souveräner Erfolg mit vielen Torchancen unsererseits", freut sich der 43-Jährige, der auf das Schicksal des Pokal-Titelverteidigers verwaist. Denn der Auftritt von Wehen Wiesbaden am Mittwochabend bei Türk Gücü Friedberg misslang durch die 0:1-Niederlage des Drittligisten gründlich. Das blieb den Steinbachern erspart, weil vorne Enis Bytyi erstmals seit Mitte September wieder knipste (Alipour: "Er ist zuletzt auch nicht gut in Szene gesetzt worden, ist aber immer sehr bemüht und arbeitet viel für das Team, für diesen Aufwand hat er sich nun belohnt.") und in der Innenverteidigung Benjamin Kirchhoff und Nino Miotke ein sicheres Duo abgaben. "Es ist eine sehr gute Erkenntnis, dass beide gut zusammen harmonieren. Gerade für Nino freut es mich sehr. Er war so etwas wie unser Pechvogel, hat durch seine lange Verletzung die Vorbereitung verpasst und konnte sich nicht zeigen. Und als er wieder fit war, lief es für uns richtig gut. Natürlich war er mit seiner Rolle deshalb unzufrieden. Aber er war geduldig und hat nun seine Chance genutzt", so Alipour über den 23-Jährigen, der für das kommende Spiel am Samstag zusätzlich motiviert sein dürfte. Denn dann treffen die Haigerer um 14 Uhr auf Miotkes Ex-Club FC Rot-Weiss KoblenzIm Stadion Oberwerth erwartet Alipour vor allem eine "unangenehme Mannschaft", die durch ihren Teamspirit überzeugt. "Sie sind eine Einheit. Wie sie sich auch bei Rückstand gegenseitig pushen, nie aufgeben, immer weiter mutig nach vorne spielen, gerne auch mit einem Drei-Mann-Sturm, da ziehe ich den Hut vor", so der Coach, der also keineswegs einen Gegner erwartet, der sich nur hinten reinstellt.

Definitiv nicht mit nach Koblenz reisen werden Sören Eismann, Dino Bisanovic sowie der nach seiner Roten Karte gegen Ulm für zwei Ligaspiele gesperrte Ivan MihaljevicEismann befindet sich nach seiner Bauchmuskelzerrung immerhin im Aufbautraining. Weniger gut sieht es beim zweiten Routinier aus. "Dino hat seit seinem Bänderriss immer wieder Probleme mit beiden Waden, stand nur in Homburg 45 Minuten auf dem Platz. Jetzt hat er aber wieder vom Arzt eine komplette Trainingspause verordnet bekommen", schildert der Trainer das Fehlen seines Bindeglieds zwischen Defensive und Offensive. Alle anderen Spieler sind fit. (tig)