Keine Englische Woche: Partie des TSV Steinbach verschoben

Keine Englische Woche für den TSV Steinbach: Weder am schneebedeckten Haigerer Haarwasen, noch auf dem vereisten Kunstrasen-Ausweichplatz in Herborn kann gespielt werden. Foto: Björn Franz

HAIGER - Keine Englische Woche für Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger: Die Partie des Tabellendritten gegen den VfB Stuttgart II, die am morgigen Dienstag (14 Uhr) hätte stattfinden sollen, wurde zum zweiten Mal verschoben. Erstmalig war das Duell mit der Bundesliga-Reserve bereits am 15. Dezember angesetzt, wurde aber aufgrund eines Trauerfalls beim TSV Steinbach auf Anfang Januar verlegt.

Grund für die erneute Verschiebung sind die momentanen Witterungsbedingungen. Das Spiel sollte aufgrund des Schneefalls ohnehin nicht auf dem Rasenplatz im Stadion am Haarwasen, sondern auf dem Kunstrasenplatz am Herborner Rehberg stattfinden. Durch die niedrigen Temperaturen ist das künstliche Geläuf dort aber derzeit vereist und eine Besserung bis zum morgigen Anpfiff nicht absehbar. "Beide Teams hätten gerne gespielt. Aber das Risiko, dass die Stuttgarter die lange Reise nach Herborn umsonst antreten, ist zu hoch", so TSV-Geschäftsführer Arne Wohlfarth.

Kurzfristig versuchten die TSV-Verantwortlichen, die Begegnung auf den Kunstrasenplatz in Aßlar zu verlegen. Doch die Stadt hat mit einem Magistratsbeschluss im Dezember sämtliche Sportanlagen sperren lassen und eine Aufhebung dieses Beschlusses sei in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen.

Nachgeholt werden soll die Partie nun am Mittwoch, den 27. Januar. Der genaue Spielort steht allerdings noch nicht fest.