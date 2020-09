Leon Heinze wechselt an den Haarwasen

Trägt bald das Trikot des TSV Steinbach: Außenverteidiger Leon Heinze. Foto: Verein

Haiger (red). Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat Leon Heinze unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige spielte zuletzt in der U 21 des 1. FC Nürnberg und soll nun beim Hessenpokalsieger helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle auf den Außenverteidiger-Positionen aufzufangen.

"Ich freue mich sehr, jetzt bei einem ambitionierten Regionalligist zu sein. Ich selbst habe noch hohe Ziele und möchte hier beim TSV den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", wird der Neuzugang in einer Pressemitteilung der Steinbacher zitiert.

Leon Heinze hat seine Karriere beim 1.FC Wipfeld in Unterfranken begonnen. Anschließend wechselte er in die Jugend des FC Schweinfurt. 2014 zog es Heinze aus seiner Geburtsstadt zum 1. FC Nürnberg. Beim "Glub" durchlief der Außenverteidiger alle Jugend-Mannschaften, ehe er 2018 erstmals im Regionalliga-Team des ehemaligen Bundesliga-Rekordmeisters eingesetzt wurde. Es folgten 25 Spiele in der Regionalliga Bayern. In diesem Sommer entschied der 1,73 Meter-Mann, sich eine neue Herausforderung zu suchen, nun steht er schon am Samstag gegen den Bahlingen SC im Kader der Steinbacher.