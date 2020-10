Licht am Ende des Tunnels für Steinbachs Manuel Hoffmann

"Der Sand ist bei jedem Schuss bis an die Knie gespritzt. Da war es legitim, sich über die Platzverhältnisse zu äußern. Mir war klar, dass das die Zuschauer nicht gerne hören", sagt Adrian Alipour, Trainer des TSV Steinbach Haiger, angesprochen auf seine Äußerungen ("Skandalplatz") auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Erfolg am vergangenen Freitag bei der TSG Balingen mit anschließendem Pfeiffkonzert. Doch der Coach des Fußball-Regionalligisten wollte sich nicht allzu lange mit Vergangenem aufhalten. "Wir haben schnell einen Haken an diese Partie gemacht." An diesem Freitag (18.30 Uhr) trifft der TSV auf Gastgeber FK PirmasensDer letztjährige Abstiegskandidat sorgte mit zwei Auswärtserfolgen gegen die hochgehandelten FC Homburg (3:2) und SV Elversberg (1:0) für Aufsehen. "Das waren keine Achtungserfolge, sondern höchst verdiente Siege", so Alipour. "Pirmasens zeigt ein komplett anderes Gesicht als vergangene Saison. Sie haben ein überragendes Umschaltspiel, verteidigen stark und legen eine überragende Mentalität an den Tag", weiß Alipour, der bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord hat. (tig)