"Lieber spielen als trainieren": Johannes Bender im Interview

"Wir haben gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft nicht verloren und sind in der Tabelle nicht vom OFC überholt worden." Adrian Alipour war auch zwei Tage nach dem 1:1 bei Kickers Offenbach zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Vor allem mit solch einer Wucht aus der Kabine in die zweite Halbzeit zu gehen, das war schon klasse", blickte der Trainer des TSV Steinbach Haiger zurück auf das Remis am Bieberer Berg - um sich am Donnerstagmorgen bereits wieder auf den nächsten Gegner in der Fußball-Regionalliga Südwest zu fokussieren. "Das ist eine top ausgebildete Mannschaft, die konsequent im Kurzpassspiel agiert", charakterisierte Alipour die U 23 der TSG 1899 Hoffenheim, die am Samstag (14 Uhr) ihre Visitenkarte am Haarwasen abgibt. Das Team von Coach Marco Wildersinn habe zwar aktuell zu wenig Punkte auf seinem Konto. "Aber wir brauchen eine Topleistung", weiß der Steinbacher Übungsleiter genau, was auf seine Mannschaft zukommt. Die Kraichgauer machten am Dienstag beim 2:2 gegen die TSG Balingen in Unterzahl einen 0:2-Rückstand wett - was die Qualitäten des Bundesliga-Unterbaus deutlich unterstrich. Der TSV Steinbach Haiger hat bis auf die verletzten Sascha Wenninger, Manuel Hoffmann, Tino Bradara sowie Gian Maria Olizzo und Matay Birol alle Mann an Bord und will (O-Ton Alipour) "den Punkt aus Offenbach am Samstag unbedingt vergolden". (vsch)