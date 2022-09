Louis Münn in Worms: Pizza im "Papi", Spiel gegen Steinbach

Der TSV Steinbach Haiger hat zuletzt zwei Mal in Folge in der Fußball-Regionalliga Südwest gewonnen und dabei neun Tore erzielt. An diesem Freitag (19 Uhr) soll in der EWR-Arena in Worms der dritte Streich folgen. "Das Spiel gegen Trier haben wir im Video analysiert und neben einigen Schwächen viele gute Sachen gefunden, die wir mit bloßem Auge so noch nicht erkannt hatten", blickt TSV-Trainer Ersan Parlatan kurz zurück auf das etwas zu hoch ausgefallene 4:1 gegen den Aufsteiger von der Mosel. Im Duell mit der Wormatia müssen die Steinbacher speziell auf Jannik Sommer aufpassen. Der erfahrene Mittelfeldspieler ist der Dreh- und Angelpunkt im Team des neuen Coaches Max MehringVorne macht speziell Nils Fischer Alarm. Was auf TSV-Seite zuletzt sowohl für Arif Güclü als auch für Danny Breitfelder galt. Beide zusammen in die Anfangself zu beordern, ist eine Option. "Aber warum sofort alle Trümpfe ausspielen, ich muss auch von der Bank aus Qualität ins Spiel bringen können", so Parlatan vor der Reise an den Rhein. (vsch)