Marquet kann seinen Ex-Verein TSV Steinbach nur kurz ärgern

Durfte sich mit der Viererkette 90 Minuten einspielen - und hielt den Laden dicht: Kapitän Benjamin Kirchhoff.

KÖLN - Köln (red). Der TSV Steinbach Haiger hat die Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen: Eine Woche vor dem kniffligen Rundenauftakt beim KSV Hessen Kassel gewann die Mannschaft von Trainer Adrian Alipour beim ambitionierten West-Regionalligisten Fortuna Köln mit 3:1 (2:1).

Keine vier Minuten waren gespielt, da führten die Gäste schon mit 2:0. Erst stieg Henri Weigelt nach einem Eckball von Dennis Chessa am höchsten und köpfte das 1:0, dann erzielte David Nieland den zweiten Treffer der Partie. Vorausgegangenen war eine tolle Kombination über die rechte Seite. Jonas Singer hatte nach innen geflankt, Chessa am Fünfmeterraum verlängert und Nieland gefunden, der am zweiten Pfosten mit einem Flugkopfball abschloss.

Dieser Blitzstart des TSV beeinflusste natürlich die Statik des Spiels. Die Steinbacher zogen sich etwas zurück und überließen ihrem Gegner zumeist den Ball. Weil die Gäste defensiv gut arbeiteten, kombinierte sich die Fortuna zeitweise gut durchs Mittelfeld, kreierte aber kaum gute Chancen. Zwangsläufig war es eine Standardsituation, die die Kölner zurück ins Spiel brachte. Einen Eckball von der rechten Seite verlängerte der 2,01 Meter große Jannik Löhden und fand als Abnehmer ausgerechnet den Ex-Steinbacher Sascha Marquet, der keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz den Ball über die Linie zu bugsieren. Es war eine der ganz wenigen Unaufmerksamkeiten der Steinbacher, die ansonsten kaum etwas zuließen und ihrerseits noch vor Pause durch Nieland und Jannes Wulff sehr gute Chancen besaßen, den dritten Treffer nachzulegen.

TSV am Ende vierten Treffer näher als Köln dem zweiten

Nach Wiederbeginn dachten die meisten der gut 1500 Zuschauer im Kölner Südstadion, die Gastgeber würden nun mit Macht auf den Ausgleich drängen. Doch der ehemalige Zweitligist kam nur noch zu einer gefährlichen Aktion, als Stürmer Dimitry Imbongo einen Kopfball knapp über das Gehäuse setzte. Ansonsten hatte der TSV auch ohne die verletzten Markus Scholz, Paul Milde, Enis Bytyqi, Daniele Gabriele, David Haider Kamm Al-Azzawe, Nino Miotke, Kevin Lahn und Ivan Mihaljevic alles im Griff. Erst recht nachdem Chessa nach etwas mehr als einer Stunde mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze das 3:1 erzielt hatte und die Kölner im Anschluss munter durchwechselten. Die Gäste waren danach dem vierten Treffer näher als die Kölner ihrem zweiten. Insofern war der Auswärtserfolg des TSV absolut verdient.

Steinbach Haiger: Bansen - Kircher, Weigelt, Kirchhoff, Strujic - März, Stock - Singer (74. Bradara), Wulff (58. Ilhan), Chessa - Nieland (78. Olizzo).

Schiedsrichter: Mario Heller (SV Westhoven-Ensen). - Zuschauer: 1500. - Tore: 0:1 Henri Weigelt (2.), 0:2 David Nieland (4.), 1:2 Sascha Marquet (34.), 1:3 Dennis Chessa (65.).