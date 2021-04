Michael Schüler löst Vertrag bei TSV Steinbach vorzeitig auf

Michael Schüler (r.) wird nicht mehr für den TSV Steinbach auflaufen. Foto: Nick Fingerhut

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Michael Schüler verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Der Club kam dem Wunsch des 23-jährigen Innenverteidigers, der sich dem Vernehmen nach aus privaten Gründen zu diesem Schritt entschlossen hat, nach und löste den noch bis 30. Juni 2021 gültigen Vertrag am Mittwochmittag vorzeitig auf, wie der Verein via Pressenotiz bekannt gibt.

"Wir bedanken uns bei Michael Schüler für die gemeinsame Zeit am Haarwasen und denken vor allem gerne an seine tolle Leistung im Pokalfinale zurück. Leider war seine gesundheitliche Situation in den vergangenen Monaten so, dass wir nun dem Wunsch nach einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses entsprochen haben", erklärte TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Schüler wechselte im August 2019 vom damaligen Drittligisten FC Carl-Zeiss Jena zum TSV Steinbach Haiger, bei dem er seitdem 14 Einsätze hatte, acht davon in der Startelf. Das letzte Pflichtspiel, das der in der Jugend bei Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln ausgebildete Abwehrspieler absolvierte, war das DFB-Pokalspiel Mitte September 2020 gegen den SV Sandhausen, bei dem Schüler nach zwölf Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.