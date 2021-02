Nachdem der Termin bereits bekannt war, steht nun auch fest, wo die bereits fünfmal ausgefallene Begegnung zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem VfB Stuttgart II angepfiffen wird.

Trainer Adrian Alipour und Spieler Serhar Ilhan wissen nun endlich, wo die Nachholpartie ihres TSV Steinbach Haiger gegen den VfB Stuttgart II stattfindet. Foto: Nick Fingerhut

HAIGER - Der Termin stand schon, jetzt ist auch klar, wo die bereits fünfmal ausgefallene Begegnung zwischen dem Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger und dem VfB Stuttgart II stattfinden soll. Wie die Liga-Geschäftsführung mitteilt, haben sich der TSV und Schwaben aufgrund von Schnee, Vereisungen und Dauerfrost in Steinbach auf einen Heimrechttausch des Nachholspiels des 14. Spieltags geeinigt. Die Partie findet daher nun am Mittwoch, 17. Februar, um 14 Uhr in Stuttgart statt. Das Rückspiel am 35. Spieltag wird folglich in Steinbach ausgetragen.

Ebenfalls witterungsbedingt ist nach Begutachtung der Spielflächen die Austragung des Duells in der gleichen Spielklasse zwischen dem SSV Ulm und Rot-Weiß Koblenz am Samstag nicht möglich. Der Nachholtermin wurde auf den 3. März angesetzt.