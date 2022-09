Pascal Bieler hat "große Lust" auf den TSV Steinbach Haiger

Pascal Bieler (36), geboren in Berlin, spielte für Hertha BSC, RW Essen, 1. FC Nürnberg, SV Wehen Wiesbaden, Würzburger Kickers, Wacker Nordhausen und Wuppertaler SV und kommt in dieser Zeit auch auf 13 Bundesliga-Einsätze. Zudem durchlief der Abwehrakteur sämtliche U-Teams des DFB. Als Trainer stieg der Familienvater 2016 in Wuppertal ein, ehe er 2020 als "Co" zur U 23 von Borussia Dortmund wechselte. (red)