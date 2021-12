Paukenschlag beim TSV Steinbach: Trainer Alipour muss gehen

Schluss, aus, vorbei: Die Amtszeit von Trainer Adrian Alipour beim TSV Steinbach Haiger endet noch vor der Winterpause. Foto: Nick Fingerhut

HAIGER - Teils erschreckend schwache Spiele gegen die Topteams der Fußball-Regionalliga, dazu zuletzt zwei Remis samt wankelmütigen Leistungen gegen die eigentlich schlagbaren Mannschaften Hoffenheim II und Kassel waren genug. Der TSV Steinbach Haiger hat den Anschluss an die Spitzenplätze der Liga verloren und daraus nun die Konsequenzen gezogen. Adrian Alipour ist ab sofort nicht mehr Trainer des Tabellenfünften. Hier die Pressemitteilung des TSV im Wortlaut:

"Der TSV Steinbach Haiger hat Cheftrainer Adrian Alipour am Donnerstagmittag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 43-Jährige war seit Juli 2019 für den Fußball-Regionalligisten tätig. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Co-Trainer Hüsni Tahiri den Tabellenfünften betreuen und erstmals am morgigen Freitag (19 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf in der Verantwortung stehen.

"Ungeachtet der Tabellensituation sehen wir in der sportlichen Entwicklung der Mannschaft keinen Fortschritt. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Trotzdem hatten wir mit Adrian Alipour eine überaus erfolgreiche Zeit. Dafür bedanken wir uns ", so Vorstandssprecher Roland Kring.

Alipour stand bei 92 Pflichtspielen des TSV an der Seitenlinie. Mit ihm als Chefcoach gewannen die Steinbacher 2020 den Hessenpokal und zogen in der vergangenen Saison ins Endspiel des Landescups ein. In der wegen Corona vorzeitig abgebrochenen Regionalliga-Runde 2019/2020 wurde der TSV hinter dem 1.FC Saarbrücken Vizemeister. In dieser Saison stand das Team aus dem Dillkreis am 13. Spieltag an der Tabellenspitze, rutschte zuletzt aber nach nur sechs Punkten aus den vergangenen sieben Ligaspielen im Klassement ab.

"Es ist immer für alle Beteiligten eine schmerzhafte Entscheidung, wenn man konstatieren muss, dass der gemeinsam erarbeitete Weg nicht bis zum Vertragsende fortgesetzt werden kann. Nun gilt es darum, in Ruhe ein Anforderungsprofil zu erstellen und den geeigneten Nachfolger zu finden", so Geschäftsführer Matthias Georg.

Adrian Alipour begann seine Trainerkarriere beim Kirchhörder SC und heuerte danach als Co-Trainer beim Wuppertaler SV an. Im September 2016 übernahm er als Coach den Oberligisten ASC Dortmund und führte den Club von einem Abstiegsplatz bis in die Spitzengruppe der Liga. Es folgte im September 2018 die Rückkehr zum West-Regionalligisten nach Wuppertal - dieses Mal als Cheftrainer. Ende März 2019 löste er seinen Vertrag beim WSV auf und schloss sich dem TSV Steinbach Haiger an.

"Ich verlasse den Verein als Gewinner, weil ich auf schöne zweieinhalb Jahre zurückblicke, die zum Großteil von Erfolg geprägt waren. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt pudelwohl und angekommen gefühlt. Ich wünsche allen Leuten im Vorstand, allen Fans des TSV und vor allem meinen Jungs für die Zukunft nur das Allerbeste und hoffe, dass der Verein maximal erfolgreich ist und die Ziele und Wünsche erreicht werden", so Alipour."