Regionalliga plant mit sechs Englischen Wochen

Auf Steinbachs Keeper Tim Paterok und alle anderen Regionalligakicker warten bis Jahresende mindestens vier Englische Wochen. Foto: Nick Fingerhut

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger/Gießen (red). Der TSV Steinbach Haiger und der FC Gießen können ihre Planungen für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest weiter festzurren. Wie Sascha Döther, der Geschäftsführer des Ligaverbandes, am Dienstag mitteilte, soll die Runde 2020/2021 am Wochenende 4. bis 6. September beginnen. Als letzter Spieltag im laufenden Kalenderjahr ist der 18. bis 20. Dezember vorgesehen, Neustart nach der kurzen Winterpause wird der 29. bis 31. Januar 2021 sein. Das Ende der Spielzeit ist auf 12. Juni festgesetzt.

Sechs Englische Wochen bis zum Ende am 12. Juni 2021

"Die Austragung der 42 Spieltage bedeutet für Vereine und Verband eine große Herausforderung. Um insbesondere in den Wintermonaten die Wahrscheinlichkeit der Spielaustragungen zu erhöhen, erhalten die Vereine die Möglichkeit, bei Nicht-Risiko-Spielen und Zustimmung der Sicherheitsbehörden auf Ausweichspielstätten mit Kunstrasen auszuweichen", wird Döther in der Pressemitteilung der Regionalliga Südwest GmbH zitiert. "Zudem ist bei gegenseitiger Zustimmung der Vereine und der Sicherheitsbehörden auch ein Heimrechttausch des Hin- oder Rückspiels möglich", so der Geschäftsführer der Südwest-Staffel der vierthöchsten deutschen Spielklasse.

Rahmenterminplan soll bis zum 27. Juli festgezurrt sein

Alles in allem sechs Englische Wochen warten auf die 22 Vereine, in 2020 werden es voraussichtlich deren vier (beginnend mit 15./16. September) sein. Der Rahmenspielplan für die Saison 2020/2021 soll voraussichtlich bis zum 27. Juli veröffentlicht werden. Die exakten zeitgenauen Terminierungen der Spiele werden dann blockweise nach den Plänen der übergeordneten Spielklassen vorgenommen.