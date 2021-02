"Rookie" unter Steuernagel nun Analyst bei "Jungen Wilden"

Maximilian "Max" Lesser wurde in Fulda geboren und durch seinen Vater, den einstigen DDR-Nationalspieler und langjährigen Coach von Borussia Fulda, Henry Lesser, schon früh mit dem Trainergeschäft vertraut gemacht. Mit 16 trainierte Lesser junior ein C-Jugendteam, zwei Jahre später führte er die B-Jugend des JFV Viktoria Fulda zurück in die Hessenliga, ehe er als Teil des Trainerduos der SG Johannesberg seinen Anteil daran hatte, das diese es in zwei Jahren von der Gruppenliga beinahe in die Hessenliga schaffte. Der heute 26-Jährige hospitierte beim 1. FC Köln, dem 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig, erstellte zwischendurch Spielanalysen für Vater Henry beim TSV Lehnerz - schließlich nahm ihn der aus Hungen stammende Daniel Steuernagel 2018 mit zu den Offenbacher KickersSeit Sommer ist der ausgebildete Journalist nun als Co-Trainer Analyse bei der U 21 des VfB Stuttgart angestellt. (cha)