Dienstag, 28.04.2020 - 13:00
3 min
Saison abbrechen oder fortsetzen? Emotionale Worte von Steinbachs Trainer Alipour
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
CTV+FTScM2IlCP9vCxSxpzyuovOOoTyjo3IlVTymqPOuqJAbVTShVTEcMKAyoFOAo3WaMJ4tMUWuqpBsMJ4tqJ50MKW3MJqmYvNvEUWynFOGqUIhMTIhVTyhVTEyovOVj7kaMJkhVUW1ozDtqJ0tETyfoTWlMJAbqPVfVUAuM3DtMTIlVQDkYHeQcTulnJqyVTwQgaWvLKVtLKKQa2IlVRS0MJ0tLJ0tLJ5xMKWyovOSozEyVTEypvOVLJ5xrJkynKE1ozphVREypvOHpzScozIlVTEyplOHH1LtH3EynJ5vLJAbVRuunJqypvObLKDtMTyyVSquozEypaAiL2gyovO1ozDtMTyyVSquozEypaAwnUIbMFOuozqyrz9aMJ4fVUIgVPWzMKWhLJVtMTIlVT5ipz1uoTIhVSqyM2HfVUS1LKAcVTAlo3Amo3MypvO1ozDtnJ1gMKVtMTIlVR5up2HtozSwnPjtoJIcovO0j6EaoTywnTImVSqipzgiqKDtraHtoJSwnTIhYvORLFOeLJ5hVTywnPO6qJ0tMJyhMJ4tLJWmL2uuoUEyovjtraIgVTShMTIlMJ4tLJWypvOuqJAbVTSlLzIcqTIhYPOmpUWcL2ttnJAbVTWcovOmqZBxozEcMlOuoFOHMJkyMz9hnJIlMJ4vYPOvMKAwnUWynJW0VTEypvOALJ5hYPOxMKVtMTyyVR1uoz5mL2uuMaDtqz9gVRuuLKW3LKAyovOcovOxMKVtXT5iL2tcVTkuqJMyozEyovOGLJymo24tnJ4tMTIlVRM1j59vLJkfYIWyM2yiozSfoTyaLFOGj7kxq2ImqPOuqJLtHTkuqUbtMUWynFOaMJoQiTulqPObLKDh
DJElnJShVRSfnKOiqKVtnKA0VTIcovOHrKNtMTIlVTgfLKWyovOKo3W0MF4tVxEyp2uuoTVtp3EynUDtMfB8pvOgnJAbVZB8LzIlVTEyovOUMJEuozgyovjtq2SmVT1cqPOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSW1ozEyVUOup3AcMKW0YPOcovOnMJy0MJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOeoTSlVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0VUIhMPOxLKZtI29boTIlM2IbMJ4tLJkfMKVtGJIhp2AbMJ4hVREuraHtrfBxnTkyVTywnPOuqJAbVUIhp2IlMFOnqKAwnTS1MKVtMTyyVSAjnJIfMKVtqJ5xVTybpzHtDJ5aMJwQgaWcM2IhVUAiq2yyVUIhp2IlMFOQoUIvoJy0LKWvMJy0MKWhVUIhMPO1oaZtIUWunJ5ypvVfVUA0MJkfqPOxMKVtM2Ivj7klqTyaMFORo3W0oKIhMTIlVUMipz5yVTShYvORLJ5hVTmQcUAmqPOypvOuLzIlVTEyovOSoJ90nJ9hMJ4tMaWynJIhVRkuqJLtqJ5xVUWyMTI0VTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozptj7kvMKVtYv4h
CTV+Yv4hVTIcozIhVT3QgzqfnJAbMJ4tH2Scp29hLJWvpaIwnPOcovOxMKVtHzIanJ9hLJkfnJquVSCQiTE3MKA0BwjiLw4tVxIcovO2o3W6MJy0nJqypvOGLJymo25uLzWlqJAbVTiQcT1yVToQiUVtqJ5mVUAjo3W0oTywnPOynJ5yoFOTnJSmn28tM2kynJAbYvOKnKVtq2SlMJ4tqz9lVRAipz9hLFOcoFOToT93YPObLKE0MJ4tp2IwnUZtMTIlVTkyqUc0MJ4tp2yyLzIhVSAjnJIfMFOaMKqioz5yov4tE2I3nJ5hMJ4tq2ylVT5iL2ttnJ4tDJk6MJ5uqFjtoTyyM2IhVUqcpvOhqKVtoz9wnPO2nJIlVSO1ozg0MFObnJ50MKVtH3OcqUcyoaWynKEypvOGLJSlLaYQiTAeMJ4hVSqcpvOmqTIbMJ4tnJ0tFTSfLzMcozSfMFOxMKZtFTImp2IhpT9eLJkmVUIhMPO3o2kfMJ4tnJ5mVRIhMUAjnJIfVUIhMPOxLJ5hVTS1L2ttnJ4tMTIhVRETDv1Do2guoP4tIJ5mMKVtHUIhn3EypzIeo3WxVUIhMPOxnJHtITS0p2SwnTHfVTEup3Ztoz9wnPO3MJy0MKWyVQZmVSeQcTufMKVtraHtqzIlM2IvMJ4tp2yhMPjtq8BxpzIhVTEuoz4tGJSeqJkuqUIlYvV=
CTV+Yv4hVRSlM3IgMJ50MFjtMTyyVTSfoTqyoJIcovOzj7klVTIcozHtEz9lqToQiTulqJ5aVTEypvOFqJ5xMFOmpUWyL2uyowbtCP9vCvWKnKVtLJkfMFOmnJ5xVUMipvOxMKVtH2Scp29hVTShM2I0pzI0MJ4fVUIgVUAjo3W0oTywnPOzLJylVTEcMFODoTS0rzyypaIhM2IhVTS1p3c1p3OcMJkyov4tFzIxMKVtIzIlMJyhVTuuqPNmAPOGpTyyoUEuM2HtoTShMlOxnJHtD2uuozAyYPOmMJyhMFOnnJIfMFO6qFOypaWynJAbMJ4hVR9vVR1ynKA0MKWmL2uuMaDfVTIcozHtM2I3nKAmMFODoTS0rzyypaIhMlOiMTIlVTEyovOYoTSmp2IhMKWbLJk0YvOOqJAbVUqcpvObLKE0MJ4toJy0VUIhp2IlMJ0tpTIlp29hMJkfVUA0LKWeVUMypfBxozEypaEyovOYLJEypvOaMKqcp3AyVSccMJkyYvORnJHtq2ylVTcyqUc0VUAwnT9hVTgfLKVtj7kvMKW0pz9zMzIhVTuuLzIhYvOKnKVtq29foUEyovO1ozDtnTSvMJ4tMTyyVSAjnJIfMKVtq2IcqTIlMJ50q2ywn2IfqP4tETImnTSfLvO3nJkfVTywnPOgnKVtozywnUDtnJ4tMTIhVTgioJ1yozEyovOXLJulMJ4tnJ1gMKVtq2yyMTIlVTEcMFOTpzSaMFOmqTIfoTIhYPO3LKZtZwNlZPOjLKAmnJIlqPO3j6ElMFjtq2Ihov4tETyyVSW1ozEyVTS1MvOxMJ0tHTkuqUbtraHtMJ50p2AbMJyxMJ4fVTEuplO3j7klMTHtMTyyVRShqUqipaDtqJ5xVRqyq2ymp2uynKDtLaWcozqyov4v
CTV+Yv4hVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtqz9hVRqynKA0MKWmpTyyoTIhBwjiLw4tVxywnPOznJ5xMFOGpTyyoTHto2uhMFOnqKAwnTS1MKVtM3W1ozEmj6E0rzkcL2ttj6E0rzIhMP4tEaKQa2WuoTjtoTIvqPO2o24tMTIlVRMuozg1oUE1pvjtqz9hVTEypvOOqT1ip3Obj6ElMFjtqz9gVSWuqJ5yovOcoFOFqJ5xYPO3MJ5hVTIcovOTMJufpTSmplOaMKAjnJIfqPOiMTIlVTIcovOHo3VtMKW6nJIfqPO3qKWxMF4tGJylVTMynTk0VTWynFOxMKVtETymn3Imp2yiovOynJ5yVTIcozEyqKEcM2HtETIznJ5cqTyiovO2o24tE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4hVREypvOHH1LtH3EynJ5vLJAbVRuunJqypvObLKDtMJyhMJ4tH2Abozy0qPO2o24tZGVjZPOnqKAwnTS1MKWhYvORLFOgqKAmVTImVTEiL2ttI2IaMFO1ozDtGZB2p3IhM2IhVTqyLzIhYPO2nJIfoTIcL2u0VQHjZPOTLJ5mVTS1MvOxMJ0tFTSupaqup2IhVUc1VUMypaEynJkyov4tETRtnZBxqUEyovOhLKGQiUWfnJAbVTWynFOSnJ5bLJk0qJ5aVTEypvOVrJqcMJ5yYFO1ozDtDJWmqTShMUAlMJqyoT4tLJkfMFOyqUquplOxLKMiov4v
CTV+Yv4hVTIcozHtraqynJqyqTIcoUEyVQZhVRkcM2R6VQjiLw4vFUI0VTSvVUMipvOxMKVtH1LtEJk2MKWmLzIlMl4tETRtnTSvMJ4tp2ywnPOynJ5cM2HtGTI1qTHtpzywnUEcMlOUMJEuozgyovOaMJ1uL2u0YvORLKZtnKA0VTIcozHtpTIlMzIeqTHtDKImLKWvMJy0qJ5aYvORLJ5hVUsQcUWyVTS1L2ttM2IlMJqyoUDfVTEup3ZtMTIlVSWyM2yiozSfoTyaLF1AMJymqTIlVTS1MaA0MJyaqPO1ozDtMTyyVSWyoTIaLKEco25mp3OcMJkyVUqyM2MuoTkyov4tFJAbVTuuoUEyVTEcMKAyovOJo3WmL2ufLJptMTSbMKVtMfB8pvOeoTSmp2HhVRImVTsQcTWyVUMcMJkyVREypzW5plO1ozDtpzIcraMioTkyVRE1MJkfMF4tFTSwnTyhMlOaMJqyovNkBQLjVTymqPOxo2AbVTWyp3AypvOuoUZtraIgVRWynKAjnJIfVRuuL2ucozptnJ4tHz9mqT9wnl4tIJ5xVTImVTsQcTWyVTyhVTEyovOFMJqco25uoTkcM2IhVTEupaIhqTIlVUqinTjtn2IcozHtJaqynJgfLKAmMJ4gE2ImMJkfp2AbLJM0VUc3nKAwnTIhVRSgLKEyqKW2MKWynJ5yovO1ozDtHUWiMzywoUIvplOgMJulYvORLKZtq8B8pzEyVTywnPQQiTWlnJqyoaZtLKIwnPOmLJqyovjtq2IhovO3nKVtnzI0raDtDJAbqTIlVUIhMPOhnJAbqPORpzy0qTIlVUsQcUWyov4tETIhovO3MJ5hVSEyLJ1mVUqcMFOGLJSlLaYQiTAeMJ4fVR9zMzIhLzSwnPOiMTIlVRuioJW1pzptpTIlVUAyVTyhVTEypvNmYvOZnJquVUAjnJIfMJ4fVTymqPOxnJHtD2uuozAyYPOuqKZtMTIlVSWyM2yiozSfoTyaLFOuqJM6qKA0MJyaMJ4fVTEiL2ttMfB8pvOuozEypzHtqJ1molOapfB2j59ypv4v
CTV+Yv4hVUAynJ5yVUGQcTqfnJAbMFOOpzWynKDtLJkmVSElLJyhMKV6CP9vCvNvFJAbVTSlLzIcqTHtMTIlrzIcqPO2nJIfVTygVUEbMJ9lMKEcp2AbMJ4tDzIlMJywnPjtnTSvMFOgMJyhVTIcM2IhMKZtEaKQa2WuoTjgDaIwnPOaMKAwnUWcMJWyov4tDKKQa2IlMTIgVUEyoTIzo25cMKWyVTywnPOmMJulVUMcMJjtqJ5xVUWyM2IfopBxj59cMlOgnKDtoJIcozIhVSAjnJIfMKWhYPOgMJyhMJ4tIUWunJ5ypzgioTkyM2IhVUIhMPOxMJ4tIzIlMJyhp3MypzShqUqipaEfnJAbMJ4tMTImVSEGIv4tH28tMKWzLJulMFOcL2tfVUqcMFOyplOcnT5yovO1ozDtnJulMJ4tEzSgnJkcMJ4tM2IbqP4tEUIlL2ttMTyyVSO1oUA1nUWyovO1ozDtMTyyVZBpLaIhM3Ajpz9apzSgoJHtp2IbMFOcL2tfVUqcMFOxnJHtFaIhM3ZtMUWuqJLtp2yhMPO1ozDtq2SmVUAcMFO0j6EaoTywnPOuqJLtMaWynKqcoTkcM2IlVRWup2ymVUElLJyhnJIlMJ4hVRkcMJWypvO3j6ElMFOyplOgnKVtM2IlLJEyVTSvMKVfVT1cL2ttqJ5xVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0VTS1MvOxMJ4tofBxL2umqTIhVRqyM25ypvO2o3W6qJWypzIcqTIhYvV=