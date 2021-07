Schalker Unterbau kommt zum Test an den Haarwasen

Test gegen die U23 des FC Schalke 04 vor Augen: Trainer Adrian Alipour (M.) und die Spieler des TSV Steinbach Haiger. Foto: Nick Fingerhut

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Testspiel Nummer zwei steht für den TSV Steinbach Haiger an diesem Samstag auf dem Programm. Mit der U 23 des FC Schalke 04 kommt eine hochtalentierte Truppe an den Haarwasen. Die Partie beginnt um 15 Uhr. Ab 13.30 Uhr öffnet die Tageskasse am Haarwasen.

Fehlen werden gegen den Schalker Unterbau auf Steinbacher Seite Sasa Strujic (privat verhindert), Ivan Mihaljevic (Adduktorenverletzung), Nino Miotke, Enis Bytyqi (beide im Aufbautraining) und Jannes Wulff, der sich allerdings beim 5:1-Erfolg vor Wochenfrist gegen Bergisch-Gladbach keine schwerwiegende Muskelverletzung im Leistenbereich zugezogen hat. Bedeutet leichte Entwarnung für TSV-Trainer Adrian Alipour vor dem Test gegen den personell ebenfalls runderneuerten West-Regionalligisten, der in der vergangenen Saison den achten Platz belegte.