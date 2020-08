So kamen der TSV Steinbach und der FSV Frankfurt ins Pokalfinale

Der TSV Steinbach Haiger veranstaltet am Samstag ab 16 Uhr ein Public Viewing am Haarwasen Auf einer LED-Wand im Biergarten vor der Haupttribüne wird das Hessenpokal-Finale zwischen dem TSV und dem FSV Frankfurt live gezeigt. Durch die Organisation mit Bedienung am Tisch wird die Abstandsregel gewährleistet. Die Besucherzahl ist auf 150 beschränkt. Das TSV-Team wird nach seiner Rückkehr am Haarwasen erwartet. (red)