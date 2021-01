Spätstarter Paul Stock belebt Steinbacher Offensive sofort

Der TSV Steinbach Haiger muss vor dem Duell in der Fußball-Regionalliga bei Eintracht Stadtallendorf (Mittwoch, 18 Uhr) weiterhin auf neun Langzeitverletzten-Akteure verzichten. Zudem wurde Neuzugang Ko Sawada noch keine Spielgenehmigung erteilt. Nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg bei Schott Mainz gilt es für das Team von Trainer Adrian Alipour nun gegen das Schlusslicht nachzulegen. "Stadtallendorf hat eine technisch gute Mannschaft. Das Team spielt aggressiv, kommt gut in die Zweikämpfe und ist sehr gefährlich bei Standardsituationen", warnt der Coach davor, den Gegner zu unterschätzen. "Wir müssen sie möglichst weit weg vom eigenen Strafraum halten. Wichtig ist zudem, dass unsere Chancenverwertung besser ist als in den beiden vergangenen Partien, um auch einfach mehr Ruhe in unser Spiel zu bekommen", gibt Alipour die Richtung für sein Team vor. (red)

Bei den Stadtallendörfern herrschte zuletzt viel Bewegung im Kader. Mehrere Akteure haben den Verein, der mehr denn je für Regional- und Hessenliga plant, in der Winterpause verlassen. Der bisherige Co-Trainer Gino Parson schloss sich dem FC Gießen an. Mit Sebastian Przybyszewski wurde diese Position neu besetzt, mit Nick Bremer zudem ein Nachwuchsakteur verpflichtet. Stürmer Felix Nolte verließ den Club überraschend Richtung Verbandsligist FC Ederbergland, weil dem 29-Jährigen der Aufwand, um weiterhin in Liga vier zu spielen, zu hoch war. Ebenfalls nicht mehr im Kader steht Johannes Müller, der eine Ausbildung bei der Polizei begonnen hat. Mit Aykut Bayar, der nun in Frankfurt wohnt und zugleich in Fulda arbeitet, sowie der Ex-Gießener Dusan Olujic, der ebenso wie Innenverteidiger Nestor Djengoue freigestellt wurde, trennte sich die Eintracht zudem von zwei Torhütern. Die Rolle des Stammtorhüters fällt damit Mateusz Abramowicz zu. Bereits in den letzten Spielen des vergangenen Jahres stand der polnische Neuzugang zwischen den Pfosten. (mcs)