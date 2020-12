Sportlich sind die "letzten Bedenken verschwunden"

Mit dem Re-Start in der Fußball-Regionalliga Südwest hat die Liga GbR Corona-Schnelltests vorgesehen. "Diese Tests sollen jeweils einen Tag vor dem nächsten Spiel von den Vereinen durchgeführt werden", bestätigte Arne Wohlfarth, Geschäftsführer Marketing und Kommunikation beim TSV Steinbach HaigerGetestet werden die Spieler, der Trainerstab sowie die Betreuer - etwa 30 Personen. Beim TSV geschieht dies im Corona-Schnelltest-Zentrum direkt am Haarwasen, das an diesem Dienstag eröffnet wird und in dem sich jeder Bürger testen lassen kann. "Das gilt zunächst einmal für die im Dezember geplanten Partien", so Wohlfarth. Der Club schließt aber nicht aus, mehr Tests durchzuführen. Je nach Verein bedeutet dies, drei oder vier Testungen durchzuführen. Ergebnisse liefern die Tests nach rund 15 Minuten und werden gestellt von einem Kooperationspartner der Liga. Kosten pro Test: 10 Euro. Diese trägt nach aktuellem Stand der jeweilige Verein.

Unterdessen überprüft der TSV Steinbach Haiger die Möglichkeit, juristische Schritte gegen den Re-Start im Dezember einzuleiten. "Es geht uns um die Frage, ob das angemessen und zumutbar ist. Bei der aktuellen Lage mit einem verlängerten Lockdown fahren wir beispielsweise zu Auswärtsspielen lange Strecken gemeinsam im Bus und sitzen dann in den Kabinen zusammen", erklärt Matthias Georg, TSV-Geschäftsführer Sport und Finanzen"Wir haben gegenüber unseren Angestellten eine Verantwortung. Und mit Blick auf Weihnachten betrifft dies ja nicht nur sie, sondern auch deren Familien", so Georg, der aber deutlich macht: "Wenn eine Klage keinen Erfolg hätte und die Rechtslage es hergibt, dass wir spielen, dann spielen wir auch. Wir machen das nicht aus PR-Gründen." (tig)