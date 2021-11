Stammplatz - Das Sport-Wochenende in Mittelhessen

Grafik: Saskia Sonneborn-Stahl/Juliane Müller/VRM

MITTELHESSEN - Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen zu unserem Überblick. Freitags drehen wir den Scheinwerfer auf das anstehende Sport-Wochenende, dienstags schauen wir zurück. Und in den vergangenen Tagen war doch einiges los: Wie etwa die trotz Turbulenzen starken Auftritte des EC Bad Nauheim, das knappe Duell der HSG Wetzlar beim Vizemeister oder die feiernden Turner der KTV Obere Lahn. Und vieles mehr. Hier finden Sie Top-Storys und Hintergründe, bringen Sie gerne auch sich und Ihre Meinung ein.

Durch die Linse - der Schnappschuss

Ob toller Schnappschuss, witzige Momentaufnahme oder ein Bild, hinter dem eine (große oder kleine) Geschichte steht: Mit einem Klick aufs Foto finden Sie die zugehörige Erklärung.

Zwischen der ersatzgeschwächten FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen und der SG Villmar/Arfurt/Aumenau entwickelte sich in der A-Liga Limburg-Weilburg ein letztlich recht einseitiges Duell. In dieser Szene wird Heimkeeper Lucas Späth den Kopfball von Lennart Herr, der vor Maurice Friedrich (l.) und Jannik Friedrich an den Ball kommt, noch entschärfen. Hier geht es zum Spielbericht

Im Fokus

Turnen:

"Nie wieder 3. Liga!"

Die WTG Heckengäu wehrt sich heftig und führt lange, doch am Ende triumphiert die KTV Obere Lahn im Aufstiegsfinale in Pfuhl und kehrt in die 2. Turn-Bundesliga zurück. Die WTG Heckengäu wehrt sich heftig und führt lange, doch am Ende triumphiert die KTV Obere Lahn im Aufstiegsfinale in Pfuhl und kehrt in die 2. Turn-Bundesliga zurück. Hier geht es zum Artikel

Wer nicht hüpft, ist kein Titan! Die Mannschaft der KTV Obere Lahn und ihre kleine Fangemeinde feiern in der Sporthalle des Pfuhler Schulzentrums den Wiederaufstieg in die 2. Turn-Bundesliga. (Foto: Rudi Brand)

Fußball:

SC Waldgirmes stolpert über ausgelegten roten Teppich

Der VfB Ginsheim liegt den Lahnauern in dieser Hessenliga-Saison nicht. Durch das 2:3 an der Mainspitze lässt die Schappert-Elf den ersten Matchball in Sachen Playoffs liegen. Der VfB Ginsheim liegt den Lahnauern in dieser Hessenliga-Saison nicht. Durch das 2:3 an der Mainspitze lässt die Schappert-Elf den ersten Matchball in Sachen Playoffs liegen. Und hier lesen Sie, wie es dazu gekommen ist

Eishockey:

Selbst eine Coronawelle kann dem Lauf des EC nichts anhaben

Am liebsten hätte Headcoach Harry Lange nicht gespielt, doch dann lassen die Kufencracks des EC Bad Nauheim am Doppelspieltag ihr Herz auf dem Eis - insbesondere auswärts. Am liebsten hätte Headcoach Harry Lange nicht gespielt, doch dann lassen die Kufencracks des EC Bad Nauheim am Doppelspieltag ihr Herz auf dem Eis - insbesondere auswärts. Hier lesen Sie, wie sich die Roten Teufel geschlagen haben

Kevin Schmidt (l.) belohnt die Energieleistung der Roten Teufel beim 4:3 nach Verlängerung gegen Heilbronn. (Foto: Patrick Scheiber)

Wer hat Recht?

Am ersten Advent sieht es für die HSG Wetzlar beim Vizemeister gar nicht schlecht aus, doch letztlich setzt es eine knappe Niederlage. Und es heißt: Kein Ausruhen für die Grün-Weißen in der Handball-Bundesliga: Kaum aus Flensburg zurück, geht der Blick voraus auf die schweren Aufgaben am Donnerstag in Erlangen und im Derby am Sonntag gegen Melsungen.

Auf die HSG Wetzlar wartet eine anstrengende und ereignisreiche Woche. Hier geht es zum Bericht

Was machen die Top-Clubs

FSV Hessen Wetzlar:

Beim Spitzenreiter gibt es für FSV nicht viel auszurichten

Der Wetzlarer Bundesliganachwuchs lässt sich von einem frühen Rückstand nicht unterkriegen, letztlich macht es die Eintracht aber gegen Said Rahmanis Mädels doch deutlich.

Marie Pietschmann hat im Frankfurter Nordwesten des Ausgleich auf dem Fuß. (Archivfoto: Steffen Bär)

TSV Steinbach Haiger:

Steinbachs Club-Boss Kring möchte keine Trainerdiskussion

Nach dem 2:2 gegen Kassel droht den Haigerer Regionalliga-Fußballern früh ein Spannungsabfall. Das Team stößt an seine Grenzen - Nach dem 2:2 gegen Kassel droht den Haigerer Regionalliga-Fußballern früh ein Spannungsabfall. Das Team stößt an seine Grenzen - nichtsdestotrotz erwartet der Macher deutlich mehr

HSG Wetzlar:

Nah dran ist im 24. Anlauf in Flensburg auch daneben

Für die HSG Wetzlar sieht's am ersten Advent beim Vizemeister nicht schlecht aus. Letztlich kassiert der Handball-Bundesligist von der Lahn an der Börde eine knappe Niederlage. Für die HSG Wetzlar sieht's am ersten Advent beim Vizemeister nicht schlecht aus. Letztlich kassiert der Handball-Bundesligist von der Lahn an der Börde eine knappe Niederlage. Hier geht's zum Spielbericht

Zitat des Wochenendes

Einen Punkt gewonnen statt zwei verloren nach Chaos-Woche: Der von Corona geplagte Fußball-Regionalligist FC Gießen findet gegen Walldorf schwer ins Spiel, rappelt sich aber auf. Der von Corona geplagte Fußball-Regionalligist FC Gießen findet gegen Walldorf schwer ins Spiel, rappelt sich aber auf. Vor Minuskulisse im Waldstadion bleiben zwei Premieren aus

Ihre Meinung ist gefragt

Weiter oben konnten Sie es schon lesen: Der EC Bad Nauheim ist in der DEL2 aktuell richtig gut drauf und grüßt von der Tabellenspitze. Trotz einiger Turbulenzen in der Vorwoche holte das Team am vergangenen Wochenende drei Punkte. Unsere Frage der Woche:

Wer hatte Recht?

Am Freitag wollten wir von Ihnen wissen, wer sich in der Fußball-Gruppenliga im direkten Duell wohl durchsetzen wird: der FSV Braunfels oder der TSV Bicken. Nun, das Spiel endete torlos. Und mit dem Unentschieden hatte unser Experte Tomas Kager, der für beide Teams schon gespielt hat, einen guten Riecher. Eine knappe Mehrheit unserer User, nämlich 58 Prozent, hatte übrigens auf Bicken gesetzt. Hier geht's noch einmal zum Spielbericht

***

So, das war's! Wir wünschen Ihnen eine gute Woche und lesen uns am Freitagabend an dieser Stelle auf dem "Stammplatz" wieder - bleiben Sie sportlich!