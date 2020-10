Steinbach erobert Tabellenführung zurück

Macht mit seinem Treffer zum 2:0 alles klar: Sascha Marquet (l.), der hier gemeinsam mit Christian März jubelt. Foto: Björn Franz

STEINBACH - Es war ein harter Kampf für Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger. Am Ende aber gelang dem Team von Trainer Adrian Alipour ein 2:0 (0:0)-Erfolg über die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim und durch die 2:2-Punkteteilung der Kontrahenten SC Freiburg II und Kickers Offenbach auch wieder der Sprung an die Spitze der Tabelle

Die Anfangsminuten gehörte den Gästen der TSG Hoffenheim II. Ein Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze zirkelte TSG-Kapitän Robin Szarka jedoch über das Tor. Danach aber übernahmen die Steinbacher Stück für Stück die Spielkontrolle. Doch aus dem hohen Ballbesitz-Anteil konnte das Team von Trainer Adrian Alipour zunächst kein Kapital schlagen. Ein Kopfball von Dino Bisanovic ging knapp vorbei (17.), Serhat Ilhans Schuss wurde geblockt (20.). Kurz darauf hatte die TSG ihre größte Chance vor der Pause. Doch der Ex-Steinbacher Sargis Adamyan entschied sich - statt selbst aus spitzem Winkel zu schießen - für den Querpass auf Sturmkollege Franko Kovacevic, der das Zuspiel nur um wenige Zentimeter im Sturmzentrum verpasste (23.). Steinbach zeigte sich davon aber nicht geschockt und blieb weiter dominant. Doch erst kurz vor der Pause waren die Platzherren dicht dran an der Führung, doch TSV-Mittelfeldmotor Christian März scheiterte aus der Distanz zweimal an TSG-Keeper Daniel Klein (44./45. +1).

Nach Wiederbeginn musste sich die Spieler zunächst an den strömenden Regen und den nassen Platz gewöhnen. Das gelang der TSG ein wenig besser, die sich nun ein optisches Übergewicht erspielte. Das Tor aber machte der TSV. Eine flache Hereingabe von Kevin Lahn verwertete Enis Bytyqi in der Mitte zur 1:0-Führung. Danach gab es Chancen fast im Minutentakt. Wobei die Gäste dem Ausgleich nun deutlich näher waren, als die Steinbacher dem 2:0. Raphael Koczor im Steinbacher Tor rettete seinen Vorderleuten mit starken Paraden mehrfach die Führung. Für die Alipour-Elf hatte Sascha Marquet die beste Chance zum 2:0, sein Schuss wurde aber in letzter Sekunde geblockt (69.). In der Schlussphase rannte die TSG wütend an, doch Steinbach machte das Tor. Nach Balleroberung des gerade eingewechselten Dennis Wegner zog Sascha Marquet aus zentraler Position trocken aus knapp 20 Metern zum 2:0 ab (88.) - die Entscheidung!

STATISTIK TSV Steinbach Haiger: Koczor - Bichler, Kirchhoff, Al-Azzawe (78. Buckesfeld), Strujic - Eismann, Bisanovic - Ilhan (56. Lahn), März, Marquet - Bytyqi (82. Wegner). TSG Hoffenheim II: Klein - Amade, Rüth (70. Skenderovic), Strompf, Zeller, Beyreuther - Ludwig, Szarka, Sahin (82. Monteiro-Mendes) - Kovacevic (82. Ekene), Adamyan. Schiedsrichter: Zemke (Fischbach) Zuschauer: 625 Tore: 1:0 Bytyqi (65.), 2:0 Marquet (88.)