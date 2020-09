Steinbach gegen Sandhausen - kleine Chance, großer Coup?

Rund 200 Zuschauer mehr, nun also knapp 800 Fans dürfen am Sonntag (15.30 Uhr) beim DFB-Pokal-Spiel des TSV Steinbach Haiger gegen den SV Sandhausen live am Haarwasen mit dabei sein. Das Karten-Kontingent erhöht sich, weil die neue Tribüne im Gästebereich (Block G) ab sofort benutzt werden kann. Eigentlich als Stehplatztribüne konzipiert, hat der Regionalligist in jeder zweiten Reihe eine zwei Zentimeter dicke und fast zwei Meter breite Styropor-Matte anbringen lassen. Maximal vier Personen, die sich zu einer Gruppe zusammenschließen, können auf einer Matte nebeneinandersitzen. Die nächste Gruppe folgt dann nach 1,50 Meter, sodass der Mindestabstand gewahrt ist. Im DFB-Pokal kostet das Ticket in diesem überdachten Block 22 Euro/19 Euro (ermäßigt). Auf der nicht überdachten Stehplatztribüne im Gästebereich sind in dieser Woche weitere 80 Sitzschalen angebracht worden, sodass Zuschauer auch dort Platz finden können. Je vier Sitze befinden sich direkt nebeneinander, dann folgt mit einem Abstand von 1,50 Meter die nächste Vierergruppe (Preis für Sonntag 19 Euro/16 Euro ermäßigt). Seit Donnerstag, 12 Uhr, sind Resttickets online erhältlich, können aber auch persönlich auf der TSV-Geschäftsstelle am Stadion oder bei Fliesen Triesch in der Haigerer Innenstadt gekauft werden. Ob die Tageskasse am Sonntag öffnet, hängt davon ab, ob alle Karten im Vorverkauf abgesetzt werden oder nicht. Nur über die Geschäftsstelle können VIP-Karten (inklusive Vollverpflegung 149 Euro) gebucht werden. (red/vsch)