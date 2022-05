Steinbach-Kapitän Al-Azzawe: "Ich mag es, wenn Druck da ist"

Ersan Parlatan überlässt vor dem Fußball-Hessenpokalfinale an diesem Samstag (12.15 Uhr) gegen die Offenbacher Kickers nichts dem Zufall: "Ich werde mir den Rasen in Gießen vorab anschauen, um ein Gefühl für die Platzbedingungen zu bekommen und meinen Spielern die Situation zu schildern", gibt der akribische Trainer des TSV Steinbach Haiger Einblicke in die Vorbereitung auf das letzte große Spiel der Saison. Für die Steinbacher könnte es der zweite Landespokal-Triumph in den vergangen drei Spielzeiten werden - 2020 gab es einen 1:0-Sieg über den FSV Frankfurt und vergangenes Jahr eine 0:3-Niederlage gegen Wiesbaden. Die Offenbacher, bei denen jüngst Gerüchte über die Trennung von Sportdirektor Thomas Sobotzik und Trainer Sreto Ristic sowie den Wechsel von TSV-Sport-Geschäftsführer Matthias Georg an den Main für Unruhe sorgten, würde erstmals seit 2016 wieder den Cup in die Höhe strecken, damals gelang dem OFC ein 2:1-Erfolg über Wiesbaden am Haigerer Haarwasen. Knapp 4000 Anhänger werden im Waldstadion erwartet, wobei der OFC-Anhang den Löwenanteil stellen wird. "Wir brauchen jeden Zuschauer, der uns möglichst lautstark unterstützt", richtet Parlatan einen letzten Appell an die Haigerer Anhänger. Personell hat sich die Lage beim TSV im Vergleich zum letzten Ligaduell bei Hoffenheim II etwas gebessert. "Ivan Mihaljevic hat komplett mittrainiert, auch Kevin Lahn ist wieder fit", so der TSV-Trainer, der kein Elfmeterschießen trainieren ließ. Ausfallen wird der scheidende Marcell Sobotta. Mit Flügelspieler Jannik Bandowski sowie Stürmer Paul Stock entscheidet sich bei zwei wichtigen Akteuren der Einsatz allerdings erst kurzfristig. (tig)