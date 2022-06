Steinbacher Trainingsauftakt mit Familientag

Am 26. Juni bittet Steinbachs Trainer Ersan Parlatan (M.) seine Spieler zum Trainingsauftakt wieder auf den Rasen. Foto: Björn Franz

HAIGER - Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger startet mit einem Familientag am Sonntag, 26. Juni, in die Vorbereitung zur neuen Saison 2022/2023.

Unterhaltung für

Groß und Klein

Ab 12 Uhr können Interessierte das Stadiongelände am Haarwasen besuchen. Unter anderem wird ein 30 Meter langer Ninja-Parcours sowie ein Kinderkarussell aufgebaut sein. Im Rahmen dieses Familientages wird die Steinbacher Regionalliga-Mannschaft mit ihren Neuzugängen den Zuschauern präsentiert, ehe am Nachmittag das erste Training der Haigerer am Haarwasen vor Publikum stattfindet.

Knapp eine Woche später bestreitet das Team von Trainer Ersan Parlatan dann das erste von sieben Vorbereitungsspielen mit einem Duell gegen eine Hinterland-Auswahl (Freitag, 1. Juli, 18.30 Uhr in Dautphetal-Mornshausen). Die weiteren Vorbereitungsgegner: 1. FC Kaan-Marienborn (5. Juli, 19 Uhr, Haarwasen Haiger); SV Wehen Wiesbaden (9. Juli, 14 Uhr, Trainingszentrum Halberg Wehen); Sportfreunde Siegen (12. Juli, Haarwasen Haiger); Rot-Weiß Oberhausen (16. Juli, 14 Uhr, Haarwasen Haiger); Rot-Weiß Erfurt (23. Juli, Uhrzeit noch offen, Steigerwaldstadion Erfurt); Bonner SC (30. Juli, 17 Uhr, Sportplatz Bonn-Oberkassel).