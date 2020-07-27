Montag,
27.07.2020 - 15:00
2 min
Steinbacher Trio erleidet heftige Verletzungen
Das 0:0 im Testspiel am Aachen Tivoli war für Südwest-Regionalligist TSV Steinbach teuer erkauft: Drei Spieler fallen verletzungsbedingt länger aus. Für den DFB-Pokal hat Coach Alipour nicht nur deshalb keinen Sinn.
Von
Christian Halling und David Liebscher
Steinbachs Coach Adrian Alipour hat nach knapp einem Monat Vorbereitung erste Rückschläge zu verkraften. Foto: Nick Fingerhut
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