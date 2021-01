Steinbachs Christian März hat beste Erinnerung ans Waldstadion

Bei Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger läuft es weiter rund. Mit einem 2:0-Erfolg im Testspiel gegen West-Regionalligist SV Bergisch Gladbach ist das Team von Trainer Adrian Alipour ins neue Jahr gestartet. Nun soll gegen den FC Gießen an diesem Samstag (14 Uhr) der erste Pflichtspielsieg folgen. Bis auf fünf Tage rund um Weihnachten hatte das Team keine Pause, sondern bereitete sich fokussiert auf den Liga-Start im neuen Jahr vor. Doch von Müdigkeit keine Spur. "Die Vorbereitung verlief sehr, sehr gut. Die Jungs brennen auf die Partie in Gießen", so Alipour, der in dieser Zeit zwei Neuzugänge integriert hat. Offensivspieler Paul Stock kam aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vom FV Dudenhofen und schnuppert beim TSV damit erstmals Regionalliga-Luft. Der erst 19-jährige Innenverteidiger Ivan Mihaljevic kam aus München an den Haarwasen. "Das sind absolute Top-Transfers, die sicherlich die wenigsten auf der Rechnung haben werden. Sie verstärken uns nicht nur in der Breite, sondern haben großes Stammplatzpotenzial", schwärmt Alipour von den beiden Neuen, die gute Chancen haben, gegen Gießen erstmals aufzulaufen. Den FCG "kennen wir mittlerweile aus dem Effeff, haben uns die letzten Spiele aber noch einmal genau angeschaut, um Stärken und Schwächen zu analysieren", so Alipour, der unmissverständlich klar macht: "Das ist ein Derby und dieses Derby wollen wir gewinnen!" (tig)