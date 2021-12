5 min

Steinbachs Ersan Parlatan: "Ich wollte wieder Chef sein"

Zum Ende seiner Zeit in Konya wartet auf den neuen TSV-Coach noch ein Schmankerl. Am 6. Januar legt der Berliner in Haiger los, und spricht vorher über Stolz, Erfahrung und Ideen.

Von Christian Halling Sportchef Mittelhessen