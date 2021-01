Steinbachs Neuer bringt "Mia-san-mia"-Mentalität nach Haiger

Die Videoanalyse des zähen Kicks bei Schlusslicht Stadtallendorf (1:0) fiel am Donnerstagmittag kurz aus. "Vom Ergebnis war es top, in gewisser Weise waren wir oben auch der Gewinner des Spieltags. Die Leistung war allerdings in keiner Weise gutIch will da auch überhaupt nichts schönreden, sonst glaubt mir das die Mannschaft am Ende noch", hofft TSV-Trainer Adrian Alipour nun am Samstag (14 Uhr) bei Hessen Kassel, dass seine Mannschaft mit weniger Kontakten als noch in Oberhessen Ball und Gegner wieder so laufen lassen, wie das vorigen Samstag bei Schott Mainz (3:1) der Fall gewesen ist.

In Sachen Personal hat es rund um den Haarwasen sicher schon erquickendere Zeiten gegeben: Neben acht länger verletzten Akteuren fällt nun auch noch Kapitän Benjamin Kirchhoff wegen seiner 5. Gelben Karte aus. Da auch David Al-Azzawe bei 100 Prozent ist, wird es in der Steinbacher Abwehr dünn. Immerhin: Defensiv-Allrounder Philipp Hanke ist aus der Quarantäne raus, nachdem sich ein Corona-Verdacht im familiären Umfeld nicht als Infektion herausgestellt hat. Sören Eismann und Manuel Hoffmann - einer aus dem Duo ist infiziert, aber symptomfrei, der andere steht unter Verdacht - sind bis Anfang Februar nicht dabei.

Auch der KSV Hessen Kassel, 2021 noch sieglos, hatte beim jüngsten 0:2 bei der TSG Balingen auf mehrere Spieler nicht zurückgreifen können, gegen die Steinbacher entspannt sich die Lage bei den "Löwen" allerdings wieder etwas: Ingmar Merle und Ex-Bundesligaspieler Alban Meha sind nach Sperre zurück, und der Ex-Wolfsburger und langjährige Kapitän, Sergej Evljuskin, wird ein letztes Mal im Auestadion auflaufen. Der 33-jährige Mittelfeldmann ist seit Oktober bei der Autobahnpolizei Braunschweig beschäftigt, will die Doppelbelastung nicht mehr in Kauf nehmen und wird vor dem Spiel verabschiedet. (cha)