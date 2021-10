Steinbachs Paul Stock: Ein Fixpunkt auf ungewohnter Position

In der Vorsaison hatte der FSV Frankfurt lange in den oberen Tabellengefilden der Regionalliga Südwest mitgemischt, in dieser Spielzeit fällt die Bilanz mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen bislang enttäuschend aus. So war für den neuen Coach Angelo Barletta schon Ende September wieder Schluss am Bornheimer HangSein Nachfolger ist gleichzeitig sein Vorgänger: Thomas Brendel, der erneut als Trainer und Sportdirektor in Personalunion wirkt.

"Wir wollten den erfolgreichen Weg der Vorsaison fortführen, also gute Dinge gut lassen und weniger gute Dinge besser machen. Zumal der Kader im Großen und Ganzen der gleiche geblieben ist. Letztlich wurde aber zu viel im System und auf den Positionen umgekrempeltEs wurde oft über diese Prozesse geredet, aber letztlich hatten wir als Verein das Gefühl, dass wir uns verlieren, wenn es so weiter geht. Wir hatten nicht mehr die Hoffnung, dass sich noch was zum Guten ändert", lässt Brendel klar durchblicken, dass die Zusammenarbeit mit Barletta nicht gepasst hat, ohne dessen Namen in den Mund zu nehmen.

In den vergangenen zwei Wochen habe das Augenmerk darauf gelegen, dem Team Struktur und Sicherheit zu verleihen. "Wir sind stabiler geworden, aber laufen noch zu oft gegen hoch effiziente Gegner und haben auch Pech bei einigen Schiedsrichterentscheidungen", so Brendel, der mittlerweile Präsidentensohn Tim Görner als neuen Assistenten neben sich weiß. "Mindestens bis Saisonende sehen wir uns in dieser Konstellation gut aufgestellt", betont Brendel und verweist darauf, "dass für einen externen Trainer ohnehin noch weitere finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und wir wieder etwas Anlaufzeit in Kauf nehmen müssten."

Beim Spiel in Steinbach würden die Trauben logischerweise hoch hängen"Steinbach agiert derzeit extrem stabilGegen Gießen haben wir uns offensiv steigern können und mal wieder elf Chancen herausgespielt, die werden wir in Haiger wohl nicht bekommen", so Brendel, der aber auch weiß, dass die Bornheimer in der Vorsaison zwei Remis gegen den TSV erzielten. "Das sollte uns Hoffnung machen für Samstag." (cha)