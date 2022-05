Steinbachs Trainer plötzlich in einer Doppelrolle

Der TSV Steinbach Haiger hat den Ticket-Vorverkauf für das Hessenpokal-Finale am 21. Mai in Gießen gegen Kickers Offenbach gestartet. Dem TSV stehen 720 Stehplatzkarten für je 12 Euro in Block E sowie 200 Sitzplatztickets (20 Euro) auf der Haupttribüne zur Verfügung. Die Karten sind auf der Stadion-Geschäftsstelle sowie bei Fliesen Triesch in der Haigerer Innenstadt erhältlich.

Der TSV bietet zudem Fan-Busse (5 Euro) an, die von Steinbach (Abfahrt: 9.30 Uhr, Bushaltestelle) sowie Haiger (9.45 Uhr, Paradeplatz) starten. Dafür ist eine Voranmeldung nötig. Außerdem lässt der Club ein Fan-Shirt (12 Euro) für das Pokalfinale produzieren, das möglichst alle Steinbacher Fans in Gießen tragen sollen. Zudem bietet der TSV ein Gesamtpaket (Stehplatzkarte, Busfahrt, T-Shirt) für 25 Euro an. (red)