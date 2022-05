Tim Kircher bleibt TSV Steinbach erhalten

Hat sich beim TSV Steinbach zu einer festen Größe entwickelt: Rechtsverteidiger Tim Kircher (l.), der seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Foto: Björn Franz

HAIGER - Tim Kircher bleibt Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger eine weitere Saison erhalten. Der Rechtsverteidiger hat seinen auslaufenden Vertrag beim aktuellen Tabellenvierten bis Sommer 2023 verlängert.

"Tim hat insbesondere nach der Winterpause unter Beweis gestellt, dass er ein technisch und taktisch hervorragend geschulter Spieler ist, der uns auf der Rechtsverteidiger-Position enorm weiterhelfen kann", so TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Im vergangenen Sommer kam Kircher vom Drittligisten VfB Lübeck an den Haarwasen, wo er vor allem zuletzt mit guten Leistungen aufwartete. Der 23-jährige gebürtige Badener, der in der Jugend des Karlsruher SC ausgebildet wurde und der es bei Carl-Zeiss Jena sowie in Lübeck auf insgesamt 35 Drittliga-Einsätze gebracht hat, traf in 22 Pflichtspielen für die Steinbacher einmal - beim 3:1-Auswärtssieg im Hessenpokal bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

"Ich fühle mich beim TSV sehr wohl. Wir haben eine Top-Mannschaft und verstehen uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb davon sehr gut", so Kircher.