Trainer gefunden:Bieler kommt vom BVB nach Haiger

WETZLAR/HAIGER - Pascal Bieler heißt der neue Trainer des TSV Steinbach Haiger. Der 36 Jahre alte frühere Bundesliga-Akteur und ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler tritt die Nachfolge des zum 1. FC Nürnberg gewechselten Ersan Parlatan an und erhält beim Fußball-Regionalligisten vom Haarwasen einen Vertrag bis 2025. Interimscoach Hüsni Tahiri, der die Mannschaft am Samstag beim 2:2 gegen den FSV Frankfurt noch einmal hauptverantwortlich betreute, rückt wieder auf die Stelle des Co-Trainers.

Bieler, der am späten Montagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wetzlar von Steinbachs Geschäftsführer Arne Wohlfarth und TSV-Vorstandssprecher Roland Kring offiziell vorgestellt wurde, stand seit 2020 als Assistenzcoach bei der U 23 von Borussia Dortmund unter Vertrag. Davor hatte er den Wuppertaler SV als "Chef" trainiert, pikanterweise ab März 2019 als Nachfolger des durch seine Tätigkeit in Haiger gut bekannten Adrian Alipour.

"Pascal hat einen top Gesamteindruck gemacht, was er wie verändern und wie er die Mannschaft begeistern will", sagte Wohlfarth. "Uns war wichtig, dass jetzt auch ein Trainer kommt, der Lust hat, längerfristig mit den Jungs zu arbeiten. Wir wünschen uns auf dieser Position Kontinuität", ergänzte der Steinbacher Geschäftsführer. Bieler wird am Dienstagvormittag erstmals das Training am Haarwasen leiten, am Samstag folgt für ihn das erste Punktspiel als neuer Chefcoach des aktuellen Tabellensiebten beim Aufsteiger SGV Freiberg.

