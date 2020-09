Trainer Hans-Jürgen Boysen kommt als Underdog an den Haarwasen

.Der TSV Steinbach Haiger ist bereit für die nächste Heimaufgabe in der Fußball-Regionalliga SüdwestDie wichtigste Nachricht am Donnerstagmorgen kam dabei vom zuständigen Gesundheitsamt. "Alle Tests sind negativ. Darüber bin ich sehr erleichtert", sagte Trainer Adrian Alipour knapp 36 Stunden vor dem Punktspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr) gegen die SG Sonnenhof GroßaspachAls die Nachricht vom letzten Gegner aus Bahlingen mit den dort bestätigten Corona-Fällen in den nördlichen Lahn-Dill-Kreis gesendet wurde, "haben wir uns natürlich kurz geschüttelt. Aber dann haben wir uns wieder hundertprozentig auf die kommende Aufgabe konzentriert", blickt Alipour nach vorne. Der TSV will nach drei Siegen in Folge den "richtig guten Flow", wie es der Trainer ausdrückt, nun auch gegen den Drittliga-Absteiger aus dem württembergischen Rems-Murr-Kreis fortsetzen. Gegen ein Team, das Steinbachs Coach "mit einem überragenden offensiven Umschaltspiel" ausgestattet sieht. "Die SG hat einige Straßenfußballer, die auf engstem Raum die richtigen Lösungen finden können. Ein sehr unangenehmer Gegner", so Alipour - der personell wieder auf eine wichtige "Comebacker" zurückgreifen kann. Stürmer Enis Bytyqi, Mittelfeldmotor Dino Bisanovic und Abwehrrecke David Al-Azzawe sind zurück im Kader des aktuellen Tabellendritten. Ob Philipp Hankes lädierter Oberschenkel bereits einen Einsatz des Außenverteidigers gegen Großaspach zulässt, war am Donnerstag noch offen. (vsch)