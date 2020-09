Trotz Steinbacher 0:1: Mehr Stolz statt Trauer

Der TSV Steinbach Haiger hat mit dem freien Verkauf von Eintrittskarten für die Heimspiele im Jahr 2020 begonnen. Ab sofort können Interessierte per Mail an info@tsv-steinbach.de Karten bestellen. In der Mail müssen die Paarung, die Anzahl der Karten sowie die Kontaktdaten der Ticketnehmer enthalten sein. Pro Partie steht jedoch nur ein sehr begrenztes Kontingent von Tageskarten zur Verfügung, Stehplätze werden nicht angeboten. All die, die eine Dauerkarte beantragt haben, haben indes garantiert Platz im Stadion und können ihr Saisonticket noch vor dem Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf (Samstag, 14 Uhr) in der Geschäftsstelle im Stadion (Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr) abholen. (cha)