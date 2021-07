TSV bietet doch Testspieltickets im Vorverkauf an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger bietet für die beiden Testspiele am Samstag gegen den FC Schalke 04 U 23 (Anstoß: 15 Uhr) und am Dienstag, 20. Juli, gegen den Wuppertaler SV (18.30 Uhr) doch einen Ticket-Vorverkauf an. Karten gibt es ab sofort auf der Geschäftsstelle des TSV am Haarwasen, bei Fliesen Triesch in der Haigerer Innenstadt sowie unter www.tsv-steinbach.reservix.de/events.

Bei beiden Partien wird auch eine Tageskasse geöffnet. Um dort aber längere Warteschlangen zu vermeiden, bittet der Club darum, vom Vorverkauf rege Gebrauch zu machen. Die Vorlage einer Impf-, Genesenen- oder Testbescheinigung ist bei diesen beiden Spielen nicht nötig. Im Stadion gelten die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln. Durch die Personalisierung der Tickets ist die Nutzung der Luca-App nicht nötig. Die Karten kosten einheitlich fünf Euro.