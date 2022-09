TSV heißt nach langer Zwangspause Gönner wieder willkommen

Stehen beim Sponsorenabend des TSV Steinbach Haiger Rede und Antwort: Vorstandssprecher Roland Kring (l.) und Geschäftsführer Arne Wohlfarth (r.). Fotos: Björn Franz/Canva

Gut zweieinhalb Jahre schon waren seit dem letzten Sponsorenabend vergangenen, nun hat Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger seine Freunde und Gönner das erste Mal seit Pandemiebeginn wieder eingeladen. Und zwar in die frisch eröffneten Hallen von Clubpartner Matthias Hartmann und seinem Team im Dillenburger Stadtteil Frohnhausen, welche Leute von nebenan bis hin zu Olympia-Teilnehmern mit orthopädischen Produkten versorgen und mit Gerätschaften neuester Generation Bewegungsanalysen durchführen. Nach einer Einleitung des Hausherren standen zunächst Steinbachs Vorstandssprecher Roland Kring (Foto l.) und Geschäftsführer Arne Wohlfarth (Foto r.), anschließend Interimscoach Hüsni Tahiri und schließlich der Mannschaftsrat des Fußball-Regionalligisten um Kapitän Paul Stock Moderator Christian Halling Rede und Antwort. Kring gab zu, dass ihn der plötzliche Abgang von Chefcoach Ersan Parlatan Richtung 1. FC Nürnberg vor nicht einmal zwei Wochen nachdenklich gestimmt hat, sieht den Verein dennoch auf einem guten Weg, um infrastrukturell weiter zu wachsen und sportlich die 3. Liga mittelfristig immer schärfer ins Visier zu nehmen. Wohlfarth ließ durchblicken, dass ein neuer Chefcoach wohl im Anflug auf Haiger ist, wobei dieser den Kader nicht erneut auf links drehen und endlich wieder durch Kontinuität bestechen soll. Hüsni Tahiri, am Samstag im nächsten Ligaspiel gegen den FSV Frankfurt noch einmal hauptverantwortlich auf der Bank, möchte indes im kommenden Jahr die für die Regionalliga nötige Lizenz angehen, zumal er sich jetzt noch nicht so weit sieht, um als Chef zu agieren, wie er vor mehr als 100 gespannten Zuhörern preisgab. (red)/Fotos: Björn Franz