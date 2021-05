TSV Steinbach: Auf der letzten Rille fährt sich's gut

Die nächste personelle Hiobsbotschaft für den TSV Steinbach Haiger ereignete sich noch vor der Pause des Pokalspiels gegen Bayern AlzenauÜberraschend hatte es Ko Sawada nach muskulären Problemen kurzfristig in die Startformation geschafft, was zunächst einmal eine gute Nachricht war. "Ko hat sein Okay für den Einsatz gegeben", so Steinbachs Trainer Adrian AlipourDoch nach 39 Minuten war für den 29-Jährigen schon wieder Schicht, für ihn kam Kevin Lahn. "Die Auswechslung war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er wird jetzt von den Physios behandelt und wir schicken ihn auch noch mal zum Arzt." Sawadas Einsatz im nächsten Spiel der Haigerer, das gegen Hessen Kassel bereits an diesem Samstag (14 Uhr) am Haarwasen steigt, ist damit zumindest fraglich. "Das waren immerhin fast 40 Minuten Pause für Kevin Lahn", flüchtete sich der Coach fast schon in Galgenhumor. Doch jede Ruhephase zählt. Auch gegen die Nordhessen, die keine Abstiegssorgen mehr haben und die erst vor zwei Wochen im Pokal-Viertelfinale souverän mit 3:0 bezwungen wurden, soll die Siegesserie halten. "Ich kann mich ja nicht vor die Mannschaft stellen und sagen: Leute, heute wollen wir einen Punkt holen. Irgendwann wird unsere Serie reißen, aber hoffentlich nicht am Samstag." Wen Alipour aufs Feld schicken kann, entscheidet sich kurzfristig, sicher ist nur: "Wir werden noch eine erste Elf zusammenbekommen. Wir haben auch noch einen Co-Trainer, der auch schon gespielt hat. Da mache ich mir keine Sorgen." (tig)