TSV Steinbach darf vor eigenem Publikum gegen Rot-Weiß Essen spielen

Haiger (red). Wieder Fußball am Haarwasen: Das Testspiel am Samstag (14 Uhr) zwischen dem Regionalligisten TSV Steinbach Haiger und Rot-Weiß Essen findet aus organisatorischen Gründen am Haarwasen in Haiger statt. Aufgrund der aktuellen Verordnungslage der jeweiligen Bundesländer sowie der Tatsache, dass das Essener Stadion erst kürzlich einen neuen Rasen erhalten hat, einigten sich die Vereine auf eine Verlegung.

Test gegen Essen findet

in Haiger statt

Bis zu 250 Zuschauer dürfen der Begegnung in Haiger beiwohnen. Aufgrund der begrenzten Kapazität sowie der Hygienemaßnahmen rund um die Partie dürfen ausschließlich Dauerkarteninhaber und Mitglieder des TSV Steinbach Haiger Eintrittskarten zum Preis von acht Euro erwerben. Pro Kunde dürfen maximal vier Karten gekauft werden. Bestellungen dürfen ab sofort ausschließlich per E-Mail an die Geschäftsstelle (info@tsv-steinbach.de) erfolgen. "Wir freuen uns, dass wir trotz des damit verbundenen Aufwands wieder Fußball vor Zuschauern am Haarwasen ermöglichen können und wollen damit vor allem unseren treuen Anhängern etwas zurückgeben", sagt Geschäftsführer Matthias Georg.