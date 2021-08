TSV Steinbach: Die schnelle Rückkehr des Sören Eismann

Der Sechser ist zurück am Haarwasen: Sören Eismann hat seine Stippvisite in Essen schnell beendet und schließt sich erneut dem TSV Steinbach Haiger an. Foto: Nick Fingerhut

HAIGER - Mitte Mai ist sein Abschied verkündet worden, doch nun kehrt er wieder an den Haigerer Haarwasen zurück: Kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters hat der TSV Steinbach Sören Eismann von Rot-Weiss Essen zurückgeholt und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet.

Vertrag bis 2023 für den defensiven Mittelfeldspieler

"Der Kontakt zu Sören Eismann war nie abgerissen und hat sich in den vergangenen Tagen wieder intensiviert. Beide Seiten haben in den letzten Wochen wahrgenommen, dass die Trennung im Sommer womöglich nicht der beste Weg war und die gegenseitige Wertschätzung weiterhin vorhanden ist. Insofern freuen wir uns, dass ,Eisi' wieder am Haarwasen ist und unsere Mannschaft ohne Anlaufzeit verstärken kann", so TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

"Der TSV Steinbach Haiger ist ein Club, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte und hat, und ich freue mich nun über die sicher ungewöhnlich schnelle Rückkehr. Die Verantwortlichen um Matthias Georg haben sich in den vergangenen Tagen sehr um mich bemüht und mit mir eine Lösung erarbeitet, die es mir ermöglicht, in den nächsten Jahren erfolgreich Fußball zu spielen und näher an der Familie zu sein", freut sich der 33-jährige defensive Mittelfeldspieler auf seine neue, alte Wirkungsstätte.