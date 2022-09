TSV Steinbach dreht bei Tahiri-Abschied nach Pause auf

Vor der Pause selten ein Durchkommen am Haigerer Haarwasen: Steinbachs Tim Kircher (l.) wird vom Frankfurter Innenverteidiger Noel Knothe (r.) geblockt. Foto: Björn Franz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Im letzten Spiel von Interimstrainer Hüsni Tahiri - der TSV Steinbach Haiger wird am kommenden Montag um 17 Uhr auf einer Pressekonferenz seinen neuen Trainer vorstellen - tat sich der Fußball-Regionalligist am heimischen Haarwasen gegen den FSV Frankfurt noch einmal richtig schwer. Nach einer schwachen ersten und einer aus Steinbacher Sicht guten zweiten Hälfte stand gegen die zuletzt zweimal ohne Punkt gebliebenen Bornheimer am Ende ein 2:2 (2:2) auf der Anzeigetafel.

Anders als unter der Woche in Koblenz, war es dieses Mal der Gegner aus Frankfurt, der zu Beginn das Spiel unter Kontrolle hatte. Dicke Chancen waren aber Mangelware. Steinbach machte es allerdings auch nicht besser, glänzte mit Fehlpässen im Spielaufbau satt mit Zielstrebigkeit. Dennoch gingen sie überraschend in Führung, weil FSV-Keeper Omer Hanin bei einer Flanke keine gute Figur abgab und den Ball in die Mitte klärte, wo Sasa Strujic abstaubte (19.). Sieben Minuten später schlenzte der völlig freistehende Gianluca Korte den Ball sehenswert ins lange Eck (27.). Auch hier sah Hanin jedoch nicht glücklich aus. Es entwickelte sich nun ein Spiel, das auf beiden Seiten vor allem von seinen Fehlern lebte. Denn den Haigerern gab die 2:0-Führung weder Sicherheit noch Auftrieb. Im Gegenteil schlugen die Frankfurter, ebenfalls aus dem Nichts, doppelt zu. Eine Flanke von Miguel Costa de Figueiredo drückte Manuel Kober unglücklich über die eigene Linie (31.). Doch damit nicht genug: Nur drei Minuten später sprang nach einer Frankfurter Ecke kein TSV-Verteidiger hoch, weshalb sich FSV-Stürmer Cas Peters mit dem 2:2-Ausgleich bedankte (34.). Zu allem Überfluss für die Platzherren musste Torschütze Korte kurz vor der Pause verletzungsbedingt raus, für ihn kam Kapitän Paul Stock (42.).

Schwacher erster Durchgang

Den schwachen ersten Durchgang wollten die Steinbacher offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Sie kamen mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine und hatten zunächst erstmals in dieser Partie mehr von Ball und Spiel. Die erste dicke Chance hatte Paul Stock, der nach Zuspiel von Franck Tehe im Strafraum flach abschloss. In diesem Fall aber reagierte Hanin stark, den Nachschuss brachte Tehe aus spitzem Winkel zwar im Tor unter, stand dabei allerdings im Abseits (56.). Franck Tehe setzte in Minute 70 einen Kopfball an die Latte und Dino Bisanovic bekam aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig unter Kontrolle (73.). Aber der TSV drängte nun auf die Führung, hätte diese auch verdient gehabt. Von Frankfurt kamen kaum mehr Entlastungen. Doch es blieb am Ende bei der Punkteteilung.

Steinbach Haiger: Ibrahim - Kircher, Kirchhoff, Kober, Strujic - Bisanovic, Eismann (77. Gudra) - Firat (60. Singer), Korte (42. Stock), Tehe - Güclü (77. Breitfelder).

Frankfurt: Hanin - Reutter, Awassi, Knothe, Costa de Figueiredo - Azaouagh - Ünlücifci, Khan Agha (70. Del Vecchio), Müller (77. Messina) - Boutakhrit (88. Sannomiya), Peters (70. Hirst).

Schiedsrichter: Rübe (Vellmar) - Zuschauer: 1114 - Tore: 1:0 Strujic (19.), 2:0 Korte (27.), 2:1 Kober (31., Eigentor), 2:2 Peters (34.)