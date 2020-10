2 min

TSV Steinbach dreht frühen Rückstand in Alzenau

Der TSV Steinbach Haiger ist in der Regionalliga Südwest in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit einem 3:1 (1:1)-Arbeitssieg in Alzenau wurde die Tabellenführung verteidigt.

Von Christian Halling Sportchef Mittelhessen