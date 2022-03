3 min

TSV Steinbach: Erlösender Treffer erst kurz vor Schluss

Es war kein Kantersieg wie in der Vorwoche, dennoch bleibt der Fußball-Regionalligist auch in Aalen in der Erfolgsspur. Das große Zittern der Schlussphase beendet der neue Knipser.

Von Tim Georg Sportredakteur Wetzlar