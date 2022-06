TSV Steinbach Haiger: Da Silva kommt vom VfB Stuttgart

Von Stuttgart an den Haarwasen: Enrique Pereira da Silva verstärkt den TSV Steinbach Haiger. Foto: TSV Steinbach Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Enrique Pereira da Silva wechselt aus der U 21 des VfB Stuttgart zum TSV Steinbach Haiger. Der 20-Jährige hat beim Fußball-Regionalligisten vom Haarwasen einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben.

"Mit Enrique gewinnen wir einen talentierten und sehr ehrgeizigen Rechtsverteidiger. Er hat viel Potenzial und auch die Qualität, in den kommenden Jahren noch höher als Regionalliga zu spielen", wird TSV-Trainer Ersan Parlatan in einer Pressemitteilung des Clubs vom Donnerstag zitiert. Pereira da Silva kann auf Einsätze in der deutschen U 18- und U 19-Nationalmannschaft zurückblicken. In der Jugend spielte der Defensivmann für den VfB Lübeck, Hamburger SV und den VfL Wolfsburg, ehe er im vergangenen Sommer nach Stuttgart wechselte. Dort wurde der Deutsch-Portugiese in 18 Spielen der Regionalliga Südwest eingesetzt. Nun komplettiert der Neuzugang das Duo auf der rechten Abwehrseite am Haarwasen. "Ich bin glücklich, bei einem ambitionierten Regionalligisten unterschrieben zu haben. Der Verein hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er das Zeug hat, um Titel zu spielen", so der Neuzugang.