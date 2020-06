TSV Steinbach Haiger holt Buckesfeld

Maurice Buckesfeld trägt künftig das rote Jersey des TSV Steinbach Haiger. Foto: Verein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Regionalliga-Vizemeister TSV Steinbach Haiger hat mit Maurice Buckesfeld den ersten Neuzugang für die Saison 2020/21 unter Dach und Fach gebracht. Der Innenverteidiger wechselt vom ASC 09 Dortmund an den Haarwasen, wo er auf seinen ehemaligen Trainer Adrian Alipour trifft, wie der Verein vermeldet.

"Mein Ziel war es in der kommenden Saison bei einem ambitionierten Regionalligisten zu spielen, bei dem ich auch eine Perspektive für meine persönliche Weiterentwicklung sehe. Mein Berater hat mir dann direkt den TSV Steinbach Haiger empfohlen, der sehr hohe Ambitionen hat und auch bezüglich des Trainings mit zu den besten Teams in der Regionalliga gehört. Durch die Gespräche hat sich dieser Eindruck noch bestätigt", sagt Maurice Buckesfeld. Der Innenverteidiger sieht nach dem Wechsel auch seinen Ex-Trainer Adrian Alipour wieder: "Adrian und ich standen weiterhin in Kontakt und so konnte er mir bereits einige Informationen über den Verein geben. Der Kontakt zum TSV lief zwar komplett über meinen Berater ab, doch durch Adrian Alipour haben sich die Informationen aus den Gesprächen noch einmal bestätigt."

Der 22-Jährige wurde unter anderem in den Jugendabteilungen der Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ausgebildet. In den letzten drei Spielzeiten trug der Innenverteidiger mit seinen 1,92 Metern Körpergröße zu zwei dritten Plätzen des ASC 09 Dortmund bei. 72 Spiele bestritt Maurice Buckesfeld insgesamt in der Oberliga Westfalen, ehe auch dort die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

TSV-Geschäftsführer Matthias Georg traut dem Neuzugang vom ASC 09 Dortmund einiges zu: "Maurice Buckesfeld bringt trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit. Er komplettiert unsere Planungen in der Innenverteidigung. Wir trauen ihm zu, bei uns den nächsten Schritt zu machen."